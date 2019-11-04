港人台中租車甩底玩失蹤　block埋電話被斥過分　數百港人代道歉

不少旅客到台灣旅遊都會選擇包車，惟近日台中一間租車公司，卻抱怨遇上不太合作的香港客人。該公司上周五（1 日）在facebook專頁發文，指日前接到一個香港家庭預約包車，司機於指定日子前往台中機場接機時，卻不見對方，甚至封鎖租車公司的電話號碼，事後租車公司忍不住炮轟「請將心比心如果是你？你有何感想？」不少香港網民見狀紛紛留言替事主道歉，而租車公司負責人接受《香港01》訪問時透露，事主已跟他們道歉，但他們不會接受。

不少港人到台灣旅遊都會包車，但近日一間台中租車公司，就抱怨遇到不合作的香港客人。（fb專頁「台中旅遊包車」圖片）

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租車公司Facebook專頁「台中旅遊包車」在文中表示，經營包車旅遊多年，為方便客人都不會預先收取訂金，詎料近日第一次遇上「no show」事件，一個香港家庭早前預約包車，司機於指定日子前往台中機場接機時，卻不見對方，更封鎖租車公司的電話號碼，讓司機足足在機場等了兩個多小時，租車公司批評即使臨時不用包車，也可以提早取消，「何必讓車隊司機浪費時間又空車白跑一趟」，他炮轟對方應將心比心，「如果是你？你有何感想？」

租車公司在facebook專頁公開事件，引起不少網民熱議。（fb專頁「台中旅遊包車」截圖）

事件引起大批網民熱議，不少香港網民紛紛湧到專頁留言，並代事主向租車公司道歉，「 作為香港人，很抱歉很憤怒」、「雖然我不認識他們，但作為香港人，我感到非常抱歉，對不起」，又承諾下次到台中旅遊會找該租車公司包車。

其後租車公司解釋公開事件是希望大家有誠信，「我們不收訂金是給客人方便，還要付手續費」，他們體諒客人的同時，有些客人卻不會體諒司機的辛苦，他坦言第一次遇到這樣過份的客人，不主動告知取消，讓司機白等了兩個多小時，最後更封鎖租車公司電話號碼，令他完全不能接受，惟他相信不是每個香港人都是這樣，接過的香港人很多都是好的客人。

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而租車公司負責人《香港01》訪問時透露，事主已私下跟他們道歉，但他坦言不會接受，並指不會影響對港人租車的觀感，問到可會考慮先收訂金？負責人指不一定，還是要看客人意願，以方便他們為主。