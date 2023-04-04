台灣捷運仍規定必須戴口罩！男網友冇帶下場超慘：不禁流下男兒淚

各地新冠疫情趨緩，為避免感染風險，台灣搭乘公共交通工具仍需戴口罩。然而，就有一名男網友PO文表示，搭地鐵（捷運）回家時，因為沒戴口罩被站務人員攔下，但他的包包只有撒隆巴斯膠布，只好將其貼在嘴上替代口罩。沒想到超強涼感，讓他忍不住泛淚，最後遇到陌生女子給他口罩，才得以解決窘境。



該名男網友在《Dcard》發文表示，在台中高鐵站準備搭地鐵回家時，因為沒戴口罩被站務人員叫住。

翻找包包後發現沒有口罩，卻摸到一個夾鏈袋，裡面裝的是撒隆巴斯膠布，「手足無措的我，想都沒有想的直接撕開包裝，就把撒隆巴斯貼在臉上當成口罩，也因此成功解決沒有戴口罩的問題」。

但貼布的勁涼感越來越強大，不斷衝擊他的眼睛，他只能把眼睛閉上，祈禱趕快到達目的地。

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此時突然一名陌生女子遞給他一個口罩，「我都不知道是因為這份溫暖，還是撒隆巴斯真的太強效，眼角不禁流下了男兒淚」，讓原PO感動直呼「這種善的循環，一定要讓它接續下去」。

文章曝光後，網友紛紛回應「站務人員沒有阻止你貼？這感覺會窒息」、「認真貼臉上？也太狠」、「我如果看到路人貼撒隆巴斯在臉上，一定笑出來」、「哈哈哈哈哈哈撕下來感覺很痛」、「你可以跟站務要看看，有的會給，有的不會，不主動提供，就是你原本的遇到意外才能要」。

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