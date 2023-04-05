清明節｜父親拜山突自爆陳年情史　母聞隱藏多年真相　傷心想離婚

拜山對祖先唸祭文是常事，但突然「爆肚」大爆秘聞恐怕令人難以招架！有網民日前發文，稱清明祭祖時，父親突然自爆當年結婚是受長輩所逼，當時另有一名正印女友。樓主母親驚悉丈夫其實不是真心愛自己，傷心欲絕，甚至考慮離婚。樓主想不到「因為呢啲咸豐年前嘅事阿爸阿媽依家先嚟有婚姻危機」，又煩惱拜山竟鬧出事端，不知如何收場。



樓主在討論區表示父親在拜山時突然說出當年結婚細節，坦承當時其實被逼娶妻。樓主母親得知丈夫並非真愛自己，現考慮離婚。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在香港討論區以「拜山拜到鬧交，媽咪話想離婚」為題發文，表示母親年輕時已經心悅父親，拍拖時父親也沒有說過有意中人，因此母親一直以為兩人情投意合，交往1年多就結婚。

直至日前拜山時，父親不經意爆出當年結婚細節，樓主及母親才知道事情原委。原來樓主父親當年已有交往對象，認識母親前已有女朋友，但因為嫲嫲與婆婆是好友，希望締結兩家之好，讓友誼緣份延續下去，嫲嫲當年迫父親分手求娶母親。

樓主指父親自曝當年被逼與女友分手，聽從長輩要求，改為求娶樓主母親。（《香港愛情故事》劇照）

樓主稱母親得知父親並非真心愛她後非常傷心，拜完山回程時一聲不吭，回家更收拾衣服稱要到朋友家中住幾日冷靜。及至晚上，樓主收到母親查問離婚手續的訊息，「問我搞離婚手續煩唔煩，可唔可以幫佢搵下資料」。

樓主稱父親解釋多年來未再與當時女友聯絡，現時真心愛着妻子，但卻「唔知點解會講咗呢件事出嚟」。樓主私心認為「呢啲秘密真係應該帶入棺材」，但也想幫父母和好，卻無從入手，慨嘆道「邊估到拜山會搞到咁」。

帖文引來網民熱議，不少人好奇樓主父親怎麼會突然說出口，又認為他有一定責任，「清明時節鬼拍後尾枕」、「你阿爸鬼上身先自爆？」、「你阿爸點正女人死穴，好難搞」「你阿爸又係嘅。件事只有佢能解決，當追過佢啦。至緊要話一直好喜歡和感激老婆啦」、「『原來你一直都無中意過我』係幾Hurt的」。

（香港討論區）