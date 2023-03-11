25歲人妻離婚棄撫養權：恐難覓新歡　呂秋遠列10點證真確　但是…

文：呂秋遠 台灣律師

「律師，我想離婚，但是不想爭取孩子的監護權了。」她說。

「為什麼？」

她只有25歲，第一次來找我的時候，她想要離婚，也希望爭取監護權。她想離婚，是因為先生執意要把自己的薪水全部「上繳」婆婆，而且也要求她這麼做。如果不從，那就自己搬走，不要待在婆家，而且最近已經開始對她言語辱罵，還會動手推她。她想爭取監護權，是因為孩子不到一歲，她不能想像孩子以後如果在那樣的環境長大，會變成什麼樣子。況且，後來她被先生趕出家門，孩子沒辦法帶出來，從那天開始，她已經很久沒見到小孩了。她擔心如果放棄爭取監護權，以後再也見不到自己的孩子。

所以，為什麼現在不想了？



年輕母親與夫離婚，因聽取友人建議怕影響將來結識另一半而想放棄兒子的撫養權。（《母子逆緣》劇照）

「因為我朋友說，我還年輕，如果帶着一個孩子，離婚以後，可能不好找另一半。」

「等等。」我差點被水噎到。「你不想爭取監護權，是因為你覺得孩子以後會妨害你有新歡？」

「男生不是都不喜歡女生帶一個小孩在身邊嗎？」她問。

「不，真要認真說，我可以提出十點，他們可能不喜歡你有小孩的原因，你要聽嗎？」

她點點頭，似乎不相信我當場可以講出所謂的十點聲明，想當場測試看看。

「第1，他只想跟你交往，還沒有想要跟你一起照顧孩子。

第2，某些在意你有小孩的男生，並不是在乎孩子是不是在你身邊，而是在乎你有小孩，不管是你帶或者前夫帶。

第3，某些男生之所以在乎你有小孩，在心理層次上，可能是因為怕你偏心，往後對前夫生的比較好，對於跟他生的不好。

第4，他另一個擔心的心理層次議題，是因為他不知道怎麼去面對你的孩子跟他一起生活。因為他只想跟你單獨同居而已。

呂秋遠指真正愛你的男人，是不會在乎你是否有孩子。（《母子逆緣》劇照）

第5，某些男生有可能害怕物質層次的問題，他可能是怕你跟前夫生的孩子來分他的財產，畢竟沒有血緣關係。如果收養了就更麻煩，往後你兒子跟他兒子，一起分他的錢，怎麼辦？

第6，他也可能是因為擔心你要付孩子的扶養費，影響到家裡的基本開銷，或是甚至他要得幫你付扶養費，養別人的小孩。

第7，他可能不曉得怎麼跟他媽交代，台灣女生這麼多，為什麼偏偏要跟一個有孩子的女生在一起。

第8，他根本不喜歡小孩，但是你已經有了。

第9，他覺得你會把心思放在孩子身上，而不是他。

最後，可是，真正愛你的人，不會在乎你到底有沒有結過婚，有沒有生過小孩。他在乎，也沒有不對，只是沒那麼愛你而已，但是不那麼愛你，也算不上什麼錯。」

她默默聽著，沒有任何反駁。

「最弔詭的是，其實這些跟你有沒有監護權都無關，你爭取，這些事情本來就會發生。你不爭取，這些議題還是會存在。」

台母終想通決定負起責任爭取兒子的撫養權。（《母子逆緣》劇照）

「為什麼？」

「你不爭取，一樣要給付對方扶養費，你一樣要探視，週六週日可能還是得要跟孩子相處，而沒辦法跟他約會。你一樣要帶孩子回你家過夜，還是得要讓他覺得這裏也像是他的家一樣。於是，答案出來了，重點根本就不在於監護權在誰身上。因為都要對孩子負責任，重點是，他愛不愛你。他不愛你，就算你沒有監護權，那十點還是會發生。他愛你，那十點也不是問題，統統只是藉口。」

「我知道了，我會爭取。重點根就是在於，我應該承擔起媽媽的責任，他的教育方式與家庭環境，確實不適合帶孩子。」

「好哦，那我們一起加油吧！」

你可以因為，孩子在爸爸家的環境更好，適合孩子的身心發展，所以才把監護權給他，可是，為了往後比較容易有新戀情，而放棄孩子，那是一件沒有意義的事情啊！真正愛你的人，根本不在乎這些的。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）