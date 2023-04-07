流浪狗伙食好！巨型橫額籲勿餵食　1句惹熱議：每日食$100雞肉飯

流浪狗生活過得比人更好？有港女近日於網上發文分享，稱見到一處路邊鐵絲網被人掛上禁止餵食流浪狗的巨型橫額，直指會造成衛生問題，不過橫額上其中一句則道出更多資訊，指「狗狗每日都會有$100雞肉煲飯」，引來網民熱議，笑言流浪狗伙食比人更好，「食得好過我」、「人不如狗系列」。



有港女近日於網上發文分享，見到一處路邊鐵絲網被人掛上禁止餵食流浪狗的橫額。（fb群組「好fashion呀你」圖片）

該港女於fb群組「好fashion呀你」貼出一張照片，可見一處圍着樹林的鐵絲網上，被人掛上一張大橫額，上面印有字句「狗狗每日都會有$100雞肉煲飯，一日兩餐。請不要再餵任何食物，太污糟邋遢，我每日都要掃走」，估計是有清潔工人或動物義工不滿有人放下食物後就離開，未有待流浪狗吃完再清理地面，影響環境衛生。

流浪狗貴價伙食引來網民笑言，「伙食好過我，狗都不如」、「我每日都係得廿蚊」、「可否煲埋畀我，我食20蚊就夠，好耐冇食過肉」、「好犀利，印埋布話你哋知」。

有網民就呼籲善心餵狗的人要「有手尾」，不應好心做壞事，「其實咁囉，有善心係好，但都要有善行，餵任何流浪貓狗都唔好放低拍下籮柚走，一係睇佢食完清，一係轉頭執乾淨，要其他人執你手尾爭拗多，到頭來受罪又係班動物身上」、「我覺得應該勸喻其他好心餵狗嘅人注意清潔就好」。