表弟拜山想借錢去歐遊！港女被1句情緒勒索借$5000　網民：實唔還

借定唔借，佢還得到先好借！有港女日前拜山時和表弟閒聊，對方未找到全職工作但想去歐遊，光是機票已花上萬元，父母亦給予數千元補貼，但他怕旅費不夠，「想我借$5000畀佢」，她認為數目不算多，但打聽到原來許多表姊妹都被借錢，抱怨「好心冇錢就唔好去旅行」，惟後來她被表弟1句話情緒勒索，最後仍決定借錢。許多網民見表弟周圍問人借錢，斷言他一定不會還，提醒事主「救急不救窮」。



樓主的表弟去拜山時，想借錢去歐遊。（《陷入純情 》劇照）

樓主日前在香港討論區發文，指最近她和表弟一起拜山，聊天時對方提及計劃歐遊半個月，「心諗佢真係好，仲未搵全職，時間都好自由，想幾時去旅行就幾時去旅行」，不禁心生羨慕，因為通關後她一直未有假期可以旅行。問及使費時，表弟稱光是機票已花了過萬元，還未計算住宿、飲食和玩樂費用，原來表弟父母已經給了數千元補貼旅費，「但表弟話都驚唔夠錢用，問我可唔可以借啲錢畀佢，想我借$5000畀佢」。

樓主坦言5000元不算多，但也不能說少，後來她打聽到其他表姐妹都有被借錢，「去個旅行都要周圍借錢，好心冇錢就唔好學人去旅行啦」。之後她還被表弟情緒勒索，「（話）好怕到時冇錢，喺出面人生路不熟會出事，有個錢傍身安全啲，仲問我：『你都唔想我返唔到香港，以後冇咗個表弟㗎』」。

雖然此話令樓生很生氣，「但最後我都好唔爭氣咁借咗錢畀佢」，不知表弟回來後會否還錢，大呻「好心冇錢就唔好去旅行」。

樓主打聽之下，原來其他表姊妹都有被表弟問借錢。（《無法成為野獸的我們》劇照）

網民見到表弟還未有全職就周圍借錢，斷言他不會還，「除非是專業人士，否則還錢機會都幾低」，而且親戚借錢「預咗收唔返，我都瀨過嘢」。不過有人指出，若表弟不還錢可以「講一世」，將來就不用再借，「依家5K，好過第時5萬」。

有留言安慰樓主，指表弟可能「買手信畀你補償返」，但仍被其他網民「睇淡」，「記得嘅話順手帶排朱古力畀你都已經執到」，不過借錢去旅行已算事小，「有人借錢買樓」，下次可以還卡數等藉口推托。

（香港討論區）