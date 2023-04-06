清明節｜老闆冀全體員工拜祭創辦人　港男嫌辛苦呻：想做嘢多啲

不知一眾孝子賢孫在剛過去的清明節，是否已經拜祭完所有先人呢？日前就有打工仔發文指他任職家族經營的細公司，所以老闆每年都會要求在某天需要上班日子，全體員工一起外出拜祭公司創辦人，不少同事對於不用工作都表現雀躍，他卻認為稍後還是要處理當天公事，繼而稱「拜山咁攰，我都係想留喺公司做嘢多啲」。帖文引來網民回應，有人支持樓主同事看法，認為不用工作又有薪資「落袋」，何樂而不為？惟有人覺得若會影響工作進度，加重日後負擔，則不太可取。



有打工仔指他任職家族經營的細公司，老闆每年都會要求某天上班日，全體員工一起拜祭公司創辦人，不少同事對不用工作表現雀躍，他卻認為稍後還是要處理當天公事，繼而大呻辛苦。（《紥職》劇照）

該打工仔在香港討論區以「要跟公司去拜山係唔係正常？」為題發帖，指他任職經營家族生意的小型公司，員工為數不多，亦是他首年在此公司過清明節，而老闆某日竟然要求全公司同事一起去拜祭其祖先，即是公司創辦人，後來才得悉原來是公司每年習俗，希望藉着全體出動去祭祀能保佑公司順順利利，同時當作團隊建設活動。

樓主補充，公司為體恤員工需拜祭自己先人，所以沒有選擇清明節正日，反而定於平日上班日子，不少同事聽到可以去拜山，不用工作所以很是開心，他卻坦言「拜山咁攰，我都係想留喺公司做嘢多啲」，而且之後回公司還是要處理未完成工作，加上都不認識老闆祖先，故對未能拒絕大感無奈。

樓主坦言「拜山咁攰，我都係想留喺公司做嘢多啲」。（《大叔的愛》劇照）

網民認為不用工作又有糧出，顯然不算壞事，「當帶薪去玩」、「當郊遊」、「行下山，有飯食，幾好」、「公司有人情味」、「正面看，老闆當員工是一家人、仔女看待，想團結」；有人則直言「工作時間內又係老細親自落Order，你有乜理由唔做？」。

亦有留言覺得倘若會影響工作進度，就無謂去，「如果本身已經好多嘢做，咁樣去一日但返嚟又積住晒仲忙，真係寧願唔去」、「黐線，會議室最多掛張創辦人嘅相就有」、「如果喺呢間公司做得唔長，話唔方便就算，留在公司做嘢」。但亦有人提醒「山不能亂拜」。

（香港討論區）