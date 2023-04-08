拾獲銀包藏9220元！好心人直送警署兼發帖尋人　失主家人火速現身

香港勝在有好心人！有網民日前發文，稱在九龍灣兒童醫院附近拾獲1個銀包，打開一看更發現放有共9,220元鈔票。樓主從車牌資料估計，銀包的失主或是的士司機，遂發文講述事件並尋人，稱已將銀包及金錢原封不動交至警署。帖文一出即獲不少網民關注，大讚樓主好心，而發帖後不足12時，失主家人在即火速現身留言感謝樓主，稱失主已前往警署領取銀包。



有網民日前在九龍灣兒童醫院附近拾獲1個銀包，打開一看更發現放有共9,220元鈔票，遂發文講述事件並尋人，稱已將銀包及金錢原封不動交至警署。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

該名好心人周三（4月5日）於facebook群組發文，稱在九龍灣兒童醫院附近1個石油氣站對開馬路拾獲1個黑色銀包，遂查看證件以尋找失主。樓主一看發現銀包內放有共9,220元現金，亦有車牌等證件，估計陳姓失主是的士司機，駕車到附石油氣站加氣時不慎遺失。

樓主指，點算銀包內現金金額及證件後，當日已將銀包交到秀茂坪警署，「所有嘢都原封不動」，期望失主看到帖文能到警署取回，又提醒對方要留意財物，「請你自己去拎返，下次小心啲」。

網民看過帖文均大讚樓主好人好事，「香港很美，只因有你」、「今時今日成雞嘢都唔動搖！畀個good你」、「咁都唔貪心，抵你搵多啲」、「路不拾遺，值得讚賞」、「今日『糧頭』，可能係人家成個月家用」、「人間有愛，值得嘉許」、「你是值得尊敬的人」。

事隔不足12小時，有網民即留言表示，失主為其家人，看到帖文後已通知對方，「好人一世平安，失主為我家人，已去警署」，感淚樓主路不拾遺的善舉，留言獲得不少網民讚好。