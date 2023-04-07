劏客髮廊│港人妻深圳行商場中伏　被劏¥488剪髮尾　剪全頭收費是…

疫情3年期間，不少港人被迫放棄北上消費，自從早前中港通關，網民即再次關注深圳玩樂的情報。有人妻日前發文，大呻於深圳商場被騙的經歷，稱在一大型商場被搭訕，邀請她以優惠價「幾百蚊」剪髮轉換髮型。由於與丈夫同行，她抱着一試無妨的心態答應，沒料髮型師收費488元人民幣（下同，約557港元），僅為她洗頭及修剪髮尾，又稱若要修剪髮頂則要改收1,288元（約1,469港元），更不斷推銷她購買過萬元的會籍。

大感中伏的人妻「企硬」拒絕，最終僅付488元便離開，惟形容髮尾被修剪後「好似俾狗咬」，一查資料更發現原來相關劏客手段已有多人中招，只好呼籲網民留意，「大家去深圳千祈唔好同人隨便搭訕搭話」。



髮型師收費¥488，只為人妻剪了髮尾，更稱若要修剪頭頂的頭髮就要改收1288元，她大感不滿，又形容髮尾經修剪後「好似俾狗咬」。（fb「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

「估唔到事隔3年幾第一次去深圳，竟然遇上咁呃人嘅銷售手法！分享下畀大家，以免有下一個受害者。」該名人妻於facebook分享在北上消費中伏經歷，稱日前到深圳辦理銀行卡，完成後與丈夫到附近的「卓悅滙商場」逛街，期間突然有人搭訕，「問我是否想改變下自己髮型」。她本想直接拒絕，因2星期前才於香港染髮，但對方繼續推銷，稱只幫她設計髮型，不需進行染或電髮。

由於丈夫同行，人妻抱着一試無妨的心態答應前往髮型屋，「我諗住我老公都喺度，只係剪個頭髮應該都唔會貴得去邊？當洗個頭都好」。她指，該髮型屋位於商場內，進店時亦見到有其他顧客，因此漸漸放下戒心。坐下後職員表示會安排「髮型總監」與她商討，稱「總監」曾與不少明星合作，「我即刻問『幾錢先，貴我就唔整啦』，佢話『幾百蚊左右』，咁我都keep住追問係幾百，佢話一陣間髮型師會同我講」。

後來「髮型總監」現身向人妻講解頭髮問題，她聽罷即追問價錢，獲告知需要1,288元（約1,469港元），於是立即以「太貴」為由拒絕，但對方即時改口稱「佢話平時佢收¥3,888，今日當交朋友俾我試做價¥488」。沒想到洗頭後，髮型師只為她剪了髮尾，更稱若要修剪頭頂的頭髮，就要改收1,288元，令她大感愕然，「佢話佢收開¥3,888，所以呢¥488髮尾實屬正常，覺得我應該要用¥1,288再修個髮頂」。

人妻於是黑面拒絕，髮型師見狀便為她吹乾頭髮，但期間亦不斷推銷過萬元的會籍，「不斷推銷我買plan，話¥58,888、¥38,888、¥12,888，話開咗卡今次可以免費幫我，我話冇錢，佢不斷銷，我都企硬」。最終她僅付488元便離開髮型屋，但形容髮尾經修剪後「好似俾狗咬」，對效果非常不滿。

人妻指，與丈夫在「卓悅滙商場」逛街時遇到搭訕，「問我是否想改變下自己髮型」，沒料答應後竟「被劏」，更剪壞了剛染好的頭髮。（fb「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」圖片）

事後人妻將「被劏」的經歷公開，承認一時疏忽而被人有機可乘，「因為喺正規大商場，真係冇諗過，少咗警惕心」，直言「學到嘢，不過冇下次啦」，又呼籲網民注意，「原來好多大型商場都有，大家過去洗剪一定要小心」。

她又上網查看相關資料，發現類似的「劏客」手法已有多人中招，「噚晚都睇到小紅書，好多大商場都用有呢啲呃人推銷方式，目標係一個女仔自己行街」、「原來呢幾年已經好多呢啲呃人手法，只不過未開關香港少人知」，建議若遇上同類搭訕可一律拒應，「千祈唔好同佢講任何說話，即刻走」。