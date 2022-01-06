上深圳到爸爸公司玩　女職員扮太子女發惡　事主一句踢爆超奇情

在公司被人得知背後有大靠山，同事大都會避忌三分，但世上竟然有人會假扮「太子女」，在辦公室發惡罵人。近日有網民就發文分享，指以前每當放暑假便會到父親在深圳開設的公司打工，未料遇到1名女職員竟自稱是老闆的女兒，直言要向爸爸告狀，結果樓主父親出現，才終止這場鬧劇。



有網民發文指，過去曾到父親的公司打工，未料遇到1名女職員自稱是「太子女」。（《愛回家》劇照）

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樓主在facebook專頁「奴工處」發文，指以前讀書時，每當放暑假就會到父親位於深圳的公司玩，應徵做暑期工。樓主憶述，當時有數名跟他差不多年紀的女生坐在身旁，其中1人看到樓主不停使用手機，便上前批評她偷懶，甚至誇下海口指要「跟爸爸說」。

樓主心想究竟該名女子的父親是何方聖人，不料對方竟指着遠處的公司老闆，亦即是樓主的父親說「那是我爸爸，信不信我跟他說讓你明天不用上班」。樓主不甘示弱，並當場反駁稱「我現在就可以讓你立刻走人，那才是我爸」，又大叫一聲「老豆」以示自己真實身份。

樓主的父親現身，樓主立即反駁女職員說「那才是我爸」。不過，有網民就笑言樓主和女職員很可能是一家人。（《愛回家》劇照）

女職員假冒「太子女」，樓主坦言不明白背後的動機，「點解要扮老闆個女，博乜？？？」。帖文引來熱議，部份網民更猜測該名女職員很可能是私生女，甚至是樓主父親在內地的情婦，留言笑道「之後相認咗，原來係家姐」、「可能嗰個都係佢個女」、「你老豆有私生女，又會同你講咩？」、「然後你爸走過嚟問：你兩姊妹傾緊乜？」，有人則認為樓主事發當下可反問女職員，「我大房，妳二房定三房？」。

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