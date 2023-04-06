退休女校長湊孫釀2死！寶寶一溺斃一焗死　女兒崩潰：她要進監獄

1年內2名嬰兒在婆婆照顧下死亡，但悲劇原本是可以避免的！美國佛羅里達州65歲退休校長尼可斯（Tracey Nix）兩度替女兒照顧外孫，結果2名寶寶竟相繼意外離世，其中她在照顧16個月大男外孫時睡着，寶寶走出屋外在池塘溺斃。女兒喪子後為了家庭和諧而選擇原諒媽媽，未料去年底女兒外出理髮，容許媽媽帶着7個月大BB女與朋友去午餐。尼可斯在外出後，竟將外孫女遺留在密封車廂內整個下午，室外氣溫高達攝氏32度，BB女最終被焗死，警方將案件判斷為他殺。

女兒和女婿今次無法容忍，聲淚俱下向傳媒坦言「無法原諒她」、「她需要進監獄」，尼可斯目前被控嚴重過失殺人罪，倘罪成將判12年以上、30年以下監禁。



65歲退休校長馬可斯被控嚴重過失殺人罪，涉嫌將外孫女遺留在密封車廂內令其焗死。（警方圖片）

美媒報道，居於佛羅里達州沃楚拉（Wauchula）的尼可斯擔任教職39年，是退休校長，惟1年內有2名外孫在她照顧下先後意外死亡。早於2021年12月，尼可斯幫女兒凱拉（Kaila）照顧16個月大的外孫埃茲拉（Ezra），當天丈夫外出約1小時，尼可斯在屋內睡着，埃茲拉卻獨個兒打開大門外出，更穿過柵欄，最後誤闖池塘遇溺死亡。

凱拉當時已懷胎6個月，在未清楚了解和消化兒子死訊下，急忙趕去娘家時還出了車禍，在醫生建議下，家人在產前沒告訴她意外細節，事後她一度禁止當時4歲的長子到公公婆婆家。最後法醫認為埃茲拉死於意外，警方也沒提告。為了家庭和諧，凱拉選擇原諒和重新信任媽媽。事實上，當年12月31日，警方曾想控告尼可斯疏忽照顧兒童罪，但州檢察官認為證據不足才放棄起訴，凱拉並不知情。

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事發不到1年，凱拉肚中寶寶尤尼爾（ Uriel）出生，詎料竟成為下一個受害者。埃茲拉死後，凱拉很少讓母親接觸尤尼爾，幾乎都要有人監督才可以。至2022年11月事發當天，母親希望帶7個月大尤尼爾和好友吃飯，由於那些朋友凱拉都認識，更保證尤尼爾安全，凱拉才放心把女兒交給母親照顧，然後出門理髮數小時。

尼可斯高高興興帶外孫女和朋友午餐，回家後和愛犬玩耍，再練習了很長時間鋼琴，完全忘了將尤尼爾留在車廂內。直至長孫到家，一家人準備外出吃飯時，她才驚覺將尤尼爾遺在車上一個下午，當天室外氣溫華氏90度 （約攝氏32.2度），車廂完全密封。公公趕到車子救出尤尼爾，施以心肺復甦法，可惜為時已晚。警方到場後當場宣告女嬰死亡，更判斷案件屬他殺。

凱拉和丈夫早前接受當地電視台訪問，這次他們決心為孩子尋求公義，凱拉丈夫憶述當晚開車去接女兒時，見到屋外救護車時心知不妙，「那是完全相同的場景」、「你無法想像會發生2次」，現在2個孩子都不在了，必須有人為此負責。

凱拉坦言「她（媽媽）需要進監獄」，又指身為女兒要說這句話很困難，但作為母親，她會努力為女兒討回公道。其丈夫則哭着說自己不可能原諒外母，「我無法原諒她，絕對不能，作為父親更加不能」，但2人作為父母沒有好好保護孩子，至今非常內疚。

美媒指，尼可斯向警方作供時，以「單純忘記」（just forgot）解釋將外孫女遺在車廂的行為，她目前被控嚴重過失殺人罪。其律師指外孫女的死令她「完全崩潰」，但強調明顯是場意外，她非常愛外孫，又擔心案件被廣泛報道，會導致審訊不公。

暫未知尼可斯會否提出抗辯，若嚴重過失殺人罪成，將面臨12年以上、30年以下監禁。

（綜合）