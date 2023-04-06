鳳德邨現蛇蹤！有毒青竹蛇纏鐵欄　專家：香港常見　教被咬點處理

蛇出沒注意！有鑽石山鳳德邨居民今早（6日）於鳳德社區中心外一處鐵欄上驚見有條蛇，立即發文提醒路經附近的人要小心。香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研接受《香港01》訪問指出，相中的是青竹蛇（又稱赤尾青竹絲或白唇竹葉青），在香港非常常見，是有毒蛇類，估計因屋邨附近有青蛙、鼠類等食物，故在此出沒。他強調，市民只要不接近、不傷害、不騷擾，青竹蛇並不會主動咬人。



有鑽石山鳳德邨居民今早（6日）於鳳德社區中心外一處鐵欄上驚見有條蛇。（fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」圖片）

該居民於fb群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......)」發文貼出照片，可見到有條青蛇纏在一處近草叢的鐵欄上。他說，不知道是什麼蛇，但見到有家長帶着小朋友觀看，擔心會有人被咬，故已通知管理處，「但萬一佢哋搵唔到，大家就留意」。

有網民笑言，「蛇蛇係咪冬眠到呢排暖返先起身，瞓晏咗」、「白素貞個妹」。有網民猜測，「鳳德花叢好多老鼠，吸引到出來揾食！」，有人指出「小量蛇喺社區係可以減少鼠患」。亦有人呼籲目擊蛇蹤的人勿打擾，「唔好無原因下殺生，驚就自己兜路走，人不犯蛇，蛇不犯人」、「無啦啦隊冧條蛇對人類或生態圈無好處，蛇基本上唔會主動攻擊人」。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研接受《香港01》訪問指出，相中的是青竹蛇，在香港非常常見，常於郊野公園水源附近、樹幹、排水管，以及市區路邊出沒，青竹蛇偏好捕獵青蛙、鼠類作為食物。他估計，屋邨附近有公園、樹林，而且香港城鄉邊界模糊，蛇類有機會誤闖市區後「盪失路」，並估計相中的青竹蛇纏在鐵欄上是在休息。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研強調，市民只要不接近、不傷害、不騷擾，青竹蛇並不會主動咬人。（受訪者提供）

黃強調，市民只要不接近、不傷害、不騷擾，青竹蛇並不會主動咬人，其毒液是用在捕獵小型動物，而非用在人類。若人類的動作、處理方法令青竹蛇受驚，出於自衛下，青竹蛇才會咬人。而且蛇類在大自然擔當重要角色，控制青蛙和鼠類數量，同時是猛禽，如鷹的食物，在食物鏈和生態上是十分重要，市民不應傷害蛇類。

黃表示，若市民不幸被任何蛇類咬傷，應盡快看醫生，對於坊間流傳要將咬人的蛇打死，再交給醫生查看，他並不鼓勵此做法，因蛇在受驚狀況下，有機會再咬第二次，他認為只要拍下蛇的照片交給醫生、記下特徵已足夠。

黃提醒，被蛇咬傷要保持冷靜，勿緊張、奔跑、尖叫，以及不應飲酒及含咖啡因飲品，因會加速血液循環，加快毒液吸收，同時勿嘗試用口吸出毒液及冰敷，因有機會令血管收縮、壞死及腫脹。

黃又說，市民較常誤認青竹蛇和翠青蛇，他列出多個特徵讓市民分辨。青竹蛇為有毒蛇類，屬夜行性，蛇頭偏向三角形，眼球像貓眼，身體除綠色外，肚的位置偏向黃色，尾巴尖位偏向紅色。翠青蛇無毒，屬日行性，蛇頭及眼球較圓，眼神溫和，讓人感覺較善良，身體和尾巴尖位是綠色。

如何分辨青竹蛇和翠青蛇？▼▼▼