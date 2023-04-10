「小龍女」？醉男爬電線桿瞓電纜險成焦屍　獲救自爆內情震驚全場

他不是在扮小龍女瞓繩，只是喝醉了！泰國日前瘋傳一組圖片，有男子離奇身處電纜之上，街坊們以為他已經暴斃，即報警求助。附近善堂的義工開起重車接近，發現他只是喝醉睡着，幸運地沒觸電，否則恐已成焦屍。男子被救到地面後仍未清醒，事後自爆飲醉原因竟是因買彩票中了獎，太開心才暢飲醉倒。警方表示能理解他中獎喜悅，但慶祝行為要適可而止，遂將他帶回派出所調查。



泰男醉倒睡在電纜上，街坊一度以為他死了。（網上圖片）

泰媒報道，當地社交平台近日瘋傳圖片，顯示曼谷拉瑪四路巷口電線桿的電纜上，竟然有男子躺着，附近居民以為他已觸電暴斃，即時報警。2日下午2時40分，警方接報趕到現場時，附近有善堂的義工登上起重車輛查看，確認男子仍活着，只是醉酒，大聲叫醒再接他回地面。

照片所見，男子躺在電線桿和大樹之間的電纜束上，離地估計約4米，警方在下方觀察。男子在電纜上單手掩面睡覺，另有一隻手懸空，看起來危危乎，就算不觸電，一旦墮地都恐受重傷。另一照片則是男子已獲救，當時後被多人圍着問話。

事件驚動警察、電力局及附近的義工，救他下來的義工認為，男子是鴻運當頭才沒有觸電，否則可能變成焦屍。男子落地後仍未酒醒，簡單說自己買彩票中獎太開心，一時喝多了才做出失儀舉動，事件內情令在場人士哭笑不得。

現場人員查問後發現，男子買彩票中了3個號碼，有4000泰銖獎金（約911港元），他事前一晚已到附近準備領獎，怕被人搶走彩票，兌獎後即去喝酒慶祝，醉到爬上電線桿睡在電纜上。

警方提醒，中獎開心可以理解，但慶祝行為要適可而止，事主行為可能會危及性命，公眾切勿仿傚，將男子帶回派出所調查。

（綜合）