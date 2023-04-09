上水大媽港鐵跳閘遭休班警捉到正！拒認搭霸王車　騎呢理由惹熱議

搭霸王車竟如此理直氣壯？網上流傳1段大媽疑於港鐵站「跳閘」逃票、遭休班警當場揭發的片段，顯示1名被捉住的大媽不斷掙扎，企圖甩開休班警，期間又口出狂言，以奇怪藉口解釋不購票乘車的行為，引來網民熱議。《香港01》正向港鐵查詢事件。



網上流傳1段大媽疑於港鐵站「跳閘」逃票、遭休班警當場揭發的片段，顯示1名大媽於上水站疑「跳閘」企圖逃票被發現，遭1名途經的休班警員捉住，雙方一度糾纏。（fb「祥龍圍邨 & 清河邨」影片截圖）

該段長約1分20秒的影片於多個網絡群組流傳，上載片段的網民稱事發於本月3日中午約12時半，1名中年女子於上水站疑「跳閘」企圖逃票被發現，幾乎逃過保安截查，但後來遭1名途經的休班警員捉住，雙方一度糾纏。

影片可見，該名戴眼鏡的中年女子於港鐵站內與另一男子拉扯糾纏，男子自稱為休班警員，拉住大媽的背囊拒讓她離開，又指控她逃票，直指「我睇住你『跳閘』」，惟大媽不斷反抗，質疑對方「你冒警係咪呀？」。

+ 5

休班警再次強調「我係警察」，又叫大媽「你報警呀！」。他拉住大媽時，不禁當面斥責「呀你真係，搭火車唔使畀錢㗎真係？老奉咁樣喎！」，期間又要求職員找同事增援，「搵人幫手，我趕住送小朋友返學」。大媽疑見休班警一時分手，突然大力拉扯背囊企圖甩開對方，但遭對方大聲喝止：「你唔好再郁啦！（我係）警察呀！我講咗你聽㗎喇！」

1名在旁等候同事協助的港鐵女保安則「加把口」，批評大媽「咁都夠膽跳閘嘅真係！閉路電視影晒㗎喇！」，大媽聞言卻理直氣壯解釋，「我只係唔見咗張車飛！」，同時不斷翻找背囊，未知是否尋找車票，不過女保安即反駁，指責大媽「又唔同我哋講，自己跳閘，嘩跳得幾犀利！」。

大媽其後突然轉身要求離開，稱「我出去，我返去」，但遭休班警阻止，「你企定先啦，站長喺度喇，交畀站長處理」。剛好港鐵職員到達，休班警遂將大媽交予職員跟進，「喂站長交畀你喇，咁我放手喇，嗱你哋自己處理返」，然後離開現場。大媽則向港鐵職員表示自己遺失車票，「唔好意思，我真係跌咗，我頭先心急得制，因為我跌咗（車票）」。

大媽則向港鐵職員表示自己遺失車票，「唔好意思，我真係跌咗，我頭先心急得制，因為我跌咗（車票）」。（fb「祥龍圍邨 & 清河邨」影片截圖）

片段未有交代港鐵職員有否向涉事女子提出檢控或跟進，但女子疑「搭霸王車」的行為已引起網民討論，有人批評她不付車費還理直氣壯，似乎不覺自己有問題，「坐港鐵都唔畀錢？抵拉啦」、「咁嘅原因都講得出口，可恥」、「你講跌咗八達通都或者會有人信嘅」、「唔想益港鐵咪坐巴士囉，但坐霸王車又係另一回事」。

有網民則大讚休班警員見勇為，甚至稱要提名他參選「好市民獎」，「支持警方嚴正執法！」。另有人質疑保安沒有做足本分或選擇性執法，「請問2位保安都捉唔住，要保安嚟做乜」、「如果係後生仔應該已經㩒咗落地啦」、「大把大陸普通飛坐頭等完全唔見人捉」。

根據《港鐵附例》第14A條，任何人不得在未付或拒付，按照本附例可徵收的任何車費、附加費或其他款項情況下離開已付車費區域，違者最高可被罰款5000元。另外，《附例》第28B條指出，任何人不得在鐵路處所的任何部分內攀上、攀越或跳上、跳過任何牆壁、欄柵、欄障、旋轉閘或柱子，否則最高罰款3000元。