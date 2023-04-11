內地女跌卡片套遇暖男幫忙　讚香港治安好　網民分享飯堂這幕嚇呆

自全面通關以來，香港吸引了不少內地旅客到訪，早前1名內地女生在「小紅書」發文，表示她某天深夜12時許於港鐵旺角東站不小心掉了卡片套，幸好遇上2名熱心的「帥哥」提醒，才能取回非常重要的卡片套。她特意發帖表示要「謝謝港人」，又大讚香港的大街在晚上仍很熱鬧，讓她非常有安全感。帖文引來其他網民共鳴，分享在港的所見所聞，並指曾看到「香港大學食堂甚至可以用手機佔座」，讓她非常驚訝。



最近1名內地女生在「小紅書」發文，稱她某天深夜12時許於港鐵旺角東站，不小心掉了卡片套，幸好遇上2名熱心港男相助。（小紅書）

該名女生在小紅書以「謝謝港人HK」為題發文，稱她日前來港旅遊，於某天深夜約12時在旺角東站的快餐店前，不慎掉了卡片套，但幸好被2名香港「帥哥」拾起，並上前提醒她掉了東西，將卡片套交還。樓主非常感謝對方，但形容2名好心人「很酷地離開了」，由於卡片套內有很重要的證件，她自此走在路上也會擔驚受怕，直言「卡包丢了我會完蛋」。

助人乃快樂之本，樓主亦分享自己在香港幫助他人的經歷，她成功幫助1個外國男子找到機場快線，又坦言「這幾天在香港遇到了很多很豐富的人」，包括偶遇多年不見的初中同學，對方更告訴她「我超愛香港的！」。

曾因為自己的不小心險些掉失卡片套，樓主提醒大家出行時要看好隨身物品，但她認為香港的大街在晚上亦非常熱鬧，「不會沒有安全感」，毋需擔心有罪案發生。

卡片套失而復得，樓主非常感謝出手相助的2名香港男生，但形容對方「很酷地離開了」。（小紅書）

帖文很快便引來網民熱議，由於過去在小紅書時有批評香港的文章，故有人就留言笑稱「讚香港的絕對沒啥流量」，也有曾經遊港的內地網民分享自己對港人的看法，表示「香港大部分人還是挺好的」、「香港人除了工作時，下班後還是可以的」、「我這一次去香港我也感受到了，其實根本沒有所謂的『惡意』，甚至都很熱心，而且我說普通話他們發現我聽不懂比我還慌，很可愛」、「去咗4日碰到好多好人啊，還有個哥哥仔見我地鐵排錯方向，專門過嚟提醒我」、「香港人真的很熱心，很有素質很溫暖的！」。

另外有網民則附和樓主，認同香港的治安非常好，留言稱「在香港大學食堂甚至可以用手機佔座」，此舉不禁讓她大嚇一跳。