內地女遊香港看一幕被震撼！力數5點大讚：唯一佩服香港，超棒！

【香港旅遊】留下好印象，是旅客「回頭」關鍵之一。有內地女就在「小紅書」發文指被香港的「乾淨」環境震撼，又列出5點大讚「唯一佩服香港……真的很乾淨啊，超棒！」。帖文引來網民熱議，有香港網民推介樓主下次到香港旅遊必到景點，也有內地網民認為內地城市同樣「乾淨」。



通關後內地來港旅客增加。（資料圖片）

該內地女於小紅書發文講述近日來香港旅遊經歷，指自己去了堅尼地城、維港（維多利亞港）等地方，形容「香港真的很乾淨啊，超棒」。

被香港「乾淨」環境震撼的樓主，又列出5點在港旅遊感受，包括「香港好乾淨，沒灰塵，鼻炎在這邊都基本沒犯過」、「香港的車都好精緻好乾淨，好可愛，小小的，一點不覺得小氣」、「香港真的很小，打算玩4天，結果第三天就不知道去哪兒了」、「香港消費好像比起疫情前沒這麼高了」、「明天回北京了，北京好灰啊……哼」，大讚「唯一佩服香港，超級乾淨，沒灰塵太愛了」。

該內地女於小紅書發文講述近日來香港旅遊經歷。（小紅書）

帖文引來網民熱議，不少香港網民推介樓主下次再來香港旅遊必到景點，「香港沒半個月到一個月的時間，那些風景美的地方根本就玩不完啊，大小離島遠足路徑，還有郊野公園都是非常值得一去的」、「西貢、愉景灣、長洲、大嶼山去了嗎，自然風景下次來看看」、「市區如果不是購物真沒什麼逛的，郊野有山有水可舒服好看多了」。

也有內地網民認為「內地的城市才乾淨的，地上垃圾都沒有」，惟樓主直言「作為內地人，這個我沒法幫你，內地我一雙白鞋子最多穿3天，就髒兮兮的，這裏（香港）我待了5天，一點沒髒」。