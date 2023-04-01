遊港獲熱心人相助！內地女生列4大暖心事　揚言：要再來一百次！

【香港旅遊／通關／內地客】自政府宣布通關後，內地旅客再度來港旅遊。日前有內地女生在「小紅書」發文，指她聽聞不少對香港的負評，本身期望不大，不過來港後完全改觀，驚覺香港人都很熱心助人，她每次遇到困難都有人適時伸出援手，遇到4件暖心事，亦沒被人歧視，食物又很好吃。女生整趟行程最後悔是沒有預留充足時間，揚言「好喜歡香港，以後還要再來一百次」。



內地女生遊港前沒有任何期望，結果喜出望外，「以後還要再去玩」。（資料圖片）

該內地女遊客在小紅書以「好喜歡香港，還要再來一百次！」為題發文，指常聽聞內地客對香港負評居多，只是彈丸之地，房屋亦很殘舊、香港人會歧視內地人，態度甚差、物價也很高昂。不過她從小看香港電視劇長大，堅持親身旅遊驗證，本身已做好失望而歸準備。未料此行意外愉快，對香港感覺良好，遇到的全是熱情友善的港人，「一點也沒讓我失望」。

她經澳門來港需要坐大巴，但過安檢時發生小插曲，其港澳通行證在識別時被卡機卡住，協助她的工作人員非常耐心，嘗試數次後終於成功。兩人沒用普通話交流，但她仍能用看電視劇學到的簡單粵語對答，對方態度相當不錯。

成功過關後，她和朋友坐巴士前往市區，中途發現有多個站可以下車，和朋友擔憂之際，有名年輕男生主動說跟她們同站下車，讓樓主跟隨他。到站後該男生還教她們如何坐地鐵，立馬對香港同胞充滿好感，「誰說香港人態度不好的！果真是流量密碼嗎？」。

乘坐巴士前往市區時，有年輕港男教她們在那個站下車。（資料圖片）

曾有閨密向樓主抱怨香港茶餐廳的伙記態度很差，會像電視劇一樣把餐點丟下，不過她沒遇到這情況，反而是老闆說只能用現金付款，尋找現金時老闆很耐心地等候。她分不清港幣面值時，老闆還主動教她區分，加上老闆普通話說的很好，忍不住詢問對方是否香港人，滿意稱「總之遇到的香港人都很客氣很和善」。

遇到茶餐廳老闆說只能用現金結帳而尋找現金時，老闆很耐心地等候，也主動教她如何區分港幣面值。（《行運一條龍》劇照）

她還去了尖沙咀崇光百貨購物，想買幾件衣服送人，時間很晚、快要打烊之際，店員仍主動和她聊天，得知她要買禮物送人，還很用心包裝，除掉衣服上的灰塵。

在崇光百貨購物，店員得知她要買來送人，亦非常用心地為其包裝。（圖片來源：SOGO Tsim Sha Tsui）

她補充，澳門日夜溫差大，晚上街上風很大；相反香港溫度明明比澳門低，但每次出門卻感覺到暖暖晚風，特別喜歡香港晚上的街頭，稱「簡直太舒服啦！」。另外她大讚香港凍奶茶，基本上隨餐附贈，不用花錢，比在內地喝要划算，笑言到機場還吵着要喝，因為回上海便再也喝不到純正好喝的奶茶。此行最後悔在澳門逗留太長時間，沒預留充足時間在香港遊玩，故揚言「以後還要再去玩！」。

不少網友認同香港有許多熱心的市民，「我上周去玩了4天，遇到的都是熱心市民，還會再去」、「我推個寶寶出門，去哪裏都有人幫忙開門」、「我最愛的城市，十年去了無數次」、「看得出你真的愛了」。

（綜合）