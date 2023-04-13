輕型貨車無厘頭自炒撞欄　馬路「來回跑」　網民搲晒頭：究竟做乜

「頭搖又尾擺，飄移境界」，在路上不顧一切地馳騁，當然是不少車迷的夢想，但現實中這樣的行為只會對其他道路使用者造成危險。社交平台上早前就流傳1段「車Cam」影片，看到1輛輕型貨車在東涌海濱路瘋狂駕駛的離奇一幕，該車不但忽然「自炒」撞欄，又原因不明地在路上來回行駛，整個過程看得片主和其他網民一頭霧水，直言「其實佢究竟做乜X……」。



網上有車Cam片顯示1輛輕型貨車在東涌海濱路瘋狂駕駛的離奇一幕，該車不但忽然「自炒」撞欄，又原因不明地在路上來回行駛。（facebook影片截圖）

據片主於facebook群組上傳的35秒影片顯示，1輛疑似香港航空公司車輛在東涌海濱路忽然轉彎駛入的士站旁，並不受控地左搖右擺，終撞上護欄。車輛「自炒」後倒退數米，司機沒有下車查看，反而駛回轉彎處，又在沒有其他車行駛的情況下，再次倒車掉頭，最後駛經拍下事發經過的車輛並離開。

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影片掀起網民熱議，不少人包括片主亦直呼看不懂涉事司機的「神操作」，留言稱「學緊漂移但失敗咗？」、「難得撞完之後又去返後面再行過，有禮貌」、「邊度跌低，邊度起返身」、「明顯老闆拖糧，谷X氣」。部分網民則指出唯一「合理」的解釋，稱司機正在測試車輛性能，開玩笑指「練泊位」、「測試氣袋work唔work」、「撞擊測試啫，唔使緊張」。