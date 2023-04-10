馬路炸彈！車Cam直擊Tesla司機15秒連犯3宗罪　網民籲報警拉人

駕駛時絕不應意氣用事，否則釀成意外便累己累人。最近有司機在社交平台上傳車Cam片段，看到1輛黑色Tesla在短短15秒內連犯3宗罪，先是切雙白線爬頭，遭片主響咹後又在交通燈前忽然急煞，然後沒有依交通指示而右轉。大批網民看後怒斥該Tesla司機危險駕駛，罔顧人命，紛紛建議片主向警方報案，「拉咗呢個公路炸彈」。



最近有司機在社交平台上傳車Cam片段，看到1輛黑色Tesla在短短15秒內連犯3宗罪，引來網民怒斥。（facebook影片截圖）

片主在facebook群組分享車Cam片，片段疑似由1輛巴士的行車記錄儀所拍攝。事發於3月31日傍晚約6時半，巴士正於單線行駛，路中見到雙白線，右邊是逆線的車流，此時1輛Tesla突然從右方越過雙白線爬頭，司機立即響咹示警。不久2車駛至燈位，Tesla由原來的右轉行車線切至直行的行車線，雖然是綠燈，卻無故在巴士前急停，巴士司機再度響咹，當時已險些追尾相撞。Tesla最後停下數秒後才右轉離開。

車Cam逐格睇：Tesla司15秒連犯3宗罪↓↓↓

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片主在帖文表明事件沒有「前傳」，批評涉事Tesla司機違規，包括越雙白線、無故急煞和不依交通指示右轉，直言「你準備等放草啦」。

影片一出，大批網民亦怒斥該司機的舉動太危險，又斥司機是「馬路炸彈」，紛紛建議片主將片段交給執法部門，以讓司機承擔法律後果，「Cut雙白過車，燈位無故急停，重要搞巴士幾十條人命，必做」、「巴唔巴士根本就唔關事，有冇前傳佢都係錯！做佢啦！呢啲人停佢牌就啱啦」、「呢啲人揸住架車橫衝直撞，有報應㗎」、「為道路上安全，報1823」、「咁都入唔到佢危駕記得上訴」、「人哋驚快得滯你個車cam影唔到個車牌，煞車畀你影咗先右轉，好有愛」、「呢啲X街唔好放過」。