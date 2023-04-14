內地老爺結識新歡拋妻　為身份證離婚來港　香港新抱不齒欲舉報

與朋友價值觀不合，或可以慢慢疏遠，但假如對方是家人親戚，便較難解決。1名香港女子早前在「小紅書」發文，表示其內地老爺和奶奶已分居10多年，老爺一直拈花惹草，在深圳有名將滿18歲私生女。樓主稱老爺早前更在香港結識1名富有的老闆娘，有意為了取得香港身份證而與奶奶離婚。她非常不齒老爺的行為，亦不滿丈夫與老爺站在同一陣線，忍無可忍下向丈夫提出離婚，又希望向當局舉報老爺來港打黑工，「跟他（丈夫）不想有任何瓜葛，也不想跟他家人有瓜葛」。



1名香港女子在網上發文，表示其內地老爺一直拈花惹草，不但在深圳有將滿18歲私生女，早前更在香港結識1名富有的老闆娘，並為了取得身份證，更與內地妻子離婚。（《香港愛情故事》劇照）

樓主在小紅書以「公公為了拿香港身份證跟婆婆離婚」為題發文，表示老爺和奶奶已分居10多年，老爺在深圳有即將年滿18歲的私生女，早前又在香港認識了1名老闆娘，兩人已經同居。為了與對方名正言順地在一起和獲得香港身份證，她指老爺有意與奶奶離婚，並拿出20萬元給奶奶作補償。樓主稱老爺與老闆娘早前已到婚姻登記處領證，讓她忍不住直斥：「都五十多歲人了，做法太惡心了。」

樓主不齒老爺的行為，亦不滿丈夫竟與老爺站在同一陣營，忍無可忍下提出離婚，又希望向當局舉報老爺來港打黑工一事。（《香港愛情故事》劇照）

樓主續指，她與丈夫結婚7年多，男方也來自內地和已有香港身份證，但他卻是「反骨仔」，默許着老爺的行為。她表示，老爺過去每次來港，均以探兩名孫兒孫女為由辦理手續，但彼此根本不親近，周末也不會見面飲茶，所有時間都只是與老闆娘在一起，或者來港打黑工。樓主曾經想打聽老爺的工作地點，但丈夫擔心她會舉報而絕不透露，兩夫妻因為此事已多次吵架，「他爸這麼做，等他倆長大後哪有臉面啊」。

與丈夫多次吵架後發現彼此價值觀完全不同，樓主忍無可忍之下提出離婚，並稱「跟他不想有任何瓜葛，也不想跟他家人有瓜葛」。她又指，老爺對愛情的不忠，加上丈夫縱容的反應，讓她大感心寒，「哎，我在想要不要舉報還是說算了，但是有時候看他那得瑟樣，我真的是拳頭捏緊的難受，氣不知往哪裏撒」。