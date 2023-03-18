驚！老爺奶奶幫忙照顧小孩　人妻看CCTV驚見超嘔心一幕氣炸回娘家

如非必要，照顧自己小孩最好不要假手於人！近日湖南就有人妻指，她請老爺奶奶幫忙照看寶寶，不料卻在閉路電視看到嚇人一幕，老爺居然將腳伸進嬰兒口中，嬉皮笑臉的模樣令她震怒，好言相勸無效後只好帶着孩子回娘家。畫面被分享到網上後，不少網民都狠批老爺惡心舉動，直斥「無恥」和「流氓」。



湖南有媽媽指她查看家裏的閉路電視，居然看到老爺將腳伸進嬰兒的口中，嬉皮笑臉的模樣令她震怒。（「小燃視頻」截圖）

內媒報道，湖南有老爺照顧嬰孩時居然將腳放進寶寶口中，過程中還嬉皮笑臉般和寶寶玩耍，彷彿不覺得他的行為有誤，而同場的奶奶和家人都沒有出言阻止，人妻查看監控後才發現這過分行徑，讓她很是生氣。

對於老爺這麼欠缺衛生的舉動，人妻嘗試和老公商討，希望能透過他讓對方改善，下次不要再這樣做，不料老爺卻依舊我行我素，還覺得是人妻麻煩「多事」，更出手打她，忍受不了的人妻只好帶着孩子回去深圳的娘家。

閉路電視的畫面被公開到網上後，網民都狠批這個爺爺的舉動，認為這種家庭很可怕，「無恥到極點」、「想要別人尊重老人，那要在你們值得尊敬的前提下」、「無知最討厭」、「這是流氓，不是長輩」。有留言則建議人妻「自己選的老公自己受着，受不了離婚」。

事主無法忍受，當天就帶着孩子回娘家。（「小燃視頻」截圖）

亦有母親分享類似經歷，表示現在都不敢交托孩子給奶奶照顧，「有一次撞見剛會爬的孩子在吸啃奶奶腳趾，奶奶沒有制止，我質問奶奶，對方卻說『那怕啥的』，我很氣憤，心裏一直有陰影，不敢信任她了」。