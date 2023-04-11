婆婆疑的士旁當街小便　網民斥唔衛生：隔籬有公廁　初犯罰咁多錢

無論是什麼原因都不應隨處便溺！有的士司機近日於灣仔駱克道3號商廈對開，目擊有婆婆在前方另一輛的士旁疑當街小便，他立即拍下影片於網上發文提醒行家。有網民批評婆婆不衛生，「咁都得，太唔衛生」、「動作好熟練，都唔係一次半次急喇」，不過也有人認為長者難忍大小便，突然尿急是情有可原，「年紀大，無辦法」、「行多兩步漏出嚟」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5000元；如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款，即1萬元。



有的士司機近日於灣仔駱克道3號商廈對開，目擊有婆婆在前方另一輛的士旁疑當街小便。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」影片截圖）

該的士司機於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，上載1段25秒影片，他指當日將車停泊在駱克道3號商廈對開，看到1名推着手推車的婆婆蹲在另一輛的士旁，疑當街小便。過了一陣子，婆婆站起來整理衣褲，側身看了看地面就若無其事離開。樓主於帖文提醒前車行家，「師兄上車要小心地面有尿漬」。

不少網民批評婆婆欠缺衛生，指出該處附近有公廁，「有冇搞錯？唔使一分鐘行入去就有公廁」、「隔鄰嘅公園（女人背後面）已經有男女廁所」；有人則指責樓主，「點解拍攝者冇出聲勸告老人不要隨街屙尿」。

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不過也有網民認為不應苛責長者，「老人家有病，冇法」、「都知道有啲老人家有失禁嘅現象」，有人則說「明白阿婆急起上來係會瀨，但可否喺啲邊位解決呢？喺正路中心屙又唔好睇又唔衛生」、「老人唔係藉口，去公廁、去借廁所、用尿片，個個咁就成條街都臭」。

根據香港法例第132BK章《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人不得在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大小便，如屬首次定罪，可處第2級罰款，即5000元，如屬第二次或其後再度定罪，可處第3級罰款，即1萬元。