旺角除罩男街頭「滴滴仔」疑當眾小便　司機車上直擊　網民：呠佢

身在市區，公共廁所真的這麼難找嗎？網上流傳相片，顯示1名將口罩拉至下巴位置的男子，在旺角兆萬中心對開懷疑公然小便，過程遭旁邊私家車司機「全程直擊」並拍下罪證，引來網民討論。



相關相片於多個網上群組流傳，可見一名身穿綠色外套、背着黑色背囊的男子，將口罩拉至下巴位置露出全貌，在旺角兆萬中心對開街頭，挺着肚腩疑公然小便，旁若無人。樓主上載相片時，更加上「鵰蟲小技，滴滴仔@旺角兆萬」形容，並以一條小蛇的表情符號遮蓋相中男子下體。

照片一出即引來網民討論瘋傳，有人笑言拍下照片的司機捕捉最應景一刻，「呠佢呀嘛」、「喺街又搞埋啲咁嘅嘢」、「好在無企喺架車側邊遮住屙」、「屙尿唔使除口罩嘅」。不少人則指近日隨地便溺事件時有發生，質疑政府部門未有做好執法，「點解永遠呢啲人唔見啲執法人員去處理呢？現在連旺區遊客區都少見警察」、「人無自尊真無敵！」。

男子懷疑公然小便的過程遭旁邊私家車司機「全程直擊」並拍下罪證，引來網民討論。（fb「香港時事熱話關注組」圖片）

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。另外，法例第599I章 《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》5A（1）條列明，任何人在進入或身處指明公眾地方或《第599F章》處所時，須一直佩戴口罩。