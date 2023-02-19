急！大叔城門隧道轉車站當眾大便　幾步外有廁所　網民：遍地黃金

最近社交平台上屢次瘋傳有人隨處便溺的相片，引來網民關注社區衛生問題。有網民周六（18日）在facebook群組分享照片，看到1名中年男子在城門隧道轉車站除褲便溺，留下「一垞大便」。照片更顯示男子與流動臨時廁所「同框」，僅相隔數步便可以隱密地「大解放」。網民直斥該便大叔的行為極缺德，「不知所謂」，又慨嘆香港「真係就嚟遍地黃金」。



有網民周六（18日）在facebook群組分享照片，顯示1名中年男子在城門隧道轉車站除褲大便，而幾步外就有臨時廁所。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

有網民在facebook群組「大埔TAI PO」發文並上傳數張照片，顯示1名身穿黑衣外套的中年大叔，在城門隧道轉車站一旁拉下運動褲，以半蹲的姿勢大便，樓主在帖文形容「有臨時廁所都唔去，唔洗手」，照中顯示男子旁邊設有藍色的流動臨時廁所，僅行數步已可到達。

帖文隨即引來網民烈討論，不少人對近日接連出現隨處便溺的照片大嘆無奈，又批評相中大叔毫無公德心，「明明張相入面係有廁所」、「後面咪有臨廁」、「報警當場逮捕啦，呢啲係公眾地方行為不檢，需要罰款嚴懲，否則呢啲人唔會知錯！」、「人同動物的分別其中一項就係自己識搵廁所大小便」、「辛苦了清潔工」，有人則嘲諷地為大叔開脫「臨廁仲臭，出面空氣好」、。

另外，也有部分網民猜測當下是否有其他人正使用廁所，否則難以相信看到廁所就在身旁，有人還會選擇當眾大便，「可能有人用緊（廁所）」、「如果裏面好污糟，或者勁耐唔出嚟，咁都情有可原」。

根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在公眾地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。