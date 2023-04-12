好嬲定好笑？訂蛋糕要求清晰畫埋示意圖　客戶收「完美」成品崩潰

訂蛋糕慶祝本來是件開心事，但有網民卻只得驚而無喜。美國有網民在大型連鎖店訂製蛋糕，已在訂購表格上寫清楚要求，指明不要任何設計及圖案，且為了避免誤會發生，他更在訂購表格背後親自畫圖示範。想不到當他收到蛋糕時，打開見到實物上面竟「神還原」他的設計圖，頓時令他不知好嬲定好笑。該網民將相片在網上發布，迅即被瘋傳，有網民笑言「畫得一模一樣」。



綜合外媒報道，美國1名網民在社交平台發文，指早前在Costco訂製一個大蛋糕，為了清楚溝通，他不但在訂購表格揀選尺寸及口味，更誇張地在蛋糕設計一欄上打上一個大交叉，並在底部寫上請看背後字句，而他則在背後寫明「不要寫字、不要設計，只要在頂部和底部邊緣塗上紅色糖霜便可」，為了避免誤會，他更親自畫上示意圖，看來做法萬無一失。

想不到蛋糕上面竟然神還原他的設計圖式樣，笑翻網民。（網上圖片）

可是，當他收到蛋糕，打開看到成品的一刻感到十分崩潰，蛋糕上面竟然神還原他的設計圖式樣，而非他心目中的蛋糕模樣，他於是將相關相片上傳網上，笑翻網民。

有網民留言笑稱，「畫得一模一樣啊」、「快要笑死了」、「他們很認真地看說明」、「不知是惡意還是真的搞垮了」、「如果在愚人節收到這蛋糕，效果感會更好」。