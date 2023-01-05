勁尷尬！男子公廁大解突然中門大開　嚇到拉起褲子躲角落笑翻網民

當你正在公廁大解的時候，廁所門突然被打開，簡直就是惡夢！河南鄭州1名男子人有三急，到公廁大便時，10分鐘後廁所門竟然自動打開，嚇得他連屁股也趕不及擦，便站起來躲在牆角。其後有人拍到廁所自動開門的影片，立刻引起網民熱議，讓不少網民笑翻，亦有人認為主角十分可憐，建議開門前應預早提醒使用者，以免引起尷尬事件。



公廁門自動打開的原因是防止被人長期佔用。（網上圖片）

綜合內媒報道，事件發生於去年12月30日，河南鄭州市1名男子在路上突然感到肚痛，於是到公廁大解，沒想到大約10分鐘後，正當他感到放鬆的時候，廁所門突然打開，眼前是滿街的行人，嚇得他連屁股也趕不及擦，便趕快拉起褲子，躲到牆角一旁。

後來這名男子才知悉，這個公廁為了防止被人長時間佔用，預設了自動開門時間。若有人在裡面使用超過10分鐘，廁所門便會自動打開，而這名男子太急入廁所而沒有注意到此項設置，才會造成如此尷尬的情況。

河南1名男子在公廁大解時，廁所門突然自動打開，場面超尷尬。（示意圖／資料圖片）

其後網上出現一段影片，有人拍下廁所門自動打開的一幕，不但笑翻網民，亦引來不少討論。有人笑稱「實在是太尷尬了」、「這時候你不尷尬，尷尬的就是外面路人」，也有人同情當事人給出正面建議，「設置個提醒到時鬧鈴啊」、「好歹設置20分鐘」、、「十分鐘後不夠啊，有幾個是一次拉完的，絕大部分人都是分批下達的，另外要是老年人或者便秘的，更不夠」。