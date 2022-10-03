巨蛇吃蛋肚子竟離奇腫成兩倍大 專家花30分鐘徒手擠出這東西笑翻
撰文：聯合新聞網
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實在太丟臉了！一條蛇因為吃太多東西，肚子撐到是自己身體的兩倍大，想要進去雞舍裡面吃雞結果因為太胖卡在柵欄外面進不去，動保人員查看後發現這隻蛇竟然吞下了不得了的東西。
【圖輯】吃錯東西了！貪吃巨蛇想食蛋卻誤吞這東西 專家花30分鐘徒手擠出異物笑翻（點圖放大瀏覽👇👇👇）
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綜合外媒報導，美國科羅拉多州北科羅拉多野生動物中心（Northern Colorado Wildlife Center）接獲民眾通報，一尾巨大的牛蛇（Bullsnake）想要進去雞舍裡面吃雞，結果因為吃太撐卡在柵欄動彈不得。動保中心人員將該隻牛蛇帶回所內，發現這條蛇肚子鼓的誇張，整個身體撐成兩倍大，也難怪會卡在雞舍外面進不去。
野生動物中心人員察覺這條蛇有些不對勁，檢查後才發現牠竟然把兩顆高爾夫球誤認成雞蛋當食物吞下肚，但高爾夫球是塑膠做的，在蛇的身體裡根本沒辦法消化，所以才會變成這樣。經過獸醫評估，這條牛蛇不需要開刀，但得盡快將腹中異物排除，工作人員花了30分鐘才把高爾夫球從這條牛蛇的身體中緩緩擠出。
工作人員說，這條誤吞兩顆高爾夫球的牛蛇除了蛇鱗有些損傷以及腸道堵塞之外，身體狀況並無大礙，將會待在野生動物中心的收容所內，觀察到康復就會野放回去。
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