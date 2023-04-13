保安代收蛋糕！「以為住戶心意」吃了　賠錢再被革職　後續超展開

保安代收蛋糕誤吃下肚，竟然變賠錢加革職收場！台灣新北市有保安員日前代女住戶收在咖啡店訂購的蛋糕，疑聽錯「以為是住戶心意」吃了，女住戶表明不追究，但咖啡店老闆剛好就是管委會主委，要求保安公司懲處，保安賠償6000元新台幣（約1500港元）想了事，但仍被革職。女住戶事後反替保安抱不平，又認為主委私下向保安索償，款項又不歸公很離譜。事件引起熱議，網民質疑主委做法有問題，「蛋糕主人都不追究了」。



台灣1名保安員代住客收蛋糕，以為是對方心意吃了下肚，後果卻很嚴重。（今宵大廈》劇照）

台媒報道，新北市某社區的女住戶爆料，她日前向咖啡店訂購蛋糕，該店老闆將蛋糕寄放在警衛室，由保安員代收，她已經付了錢，但保安交接時疑沒聽清楚，「以為是住戶的心意」，隨後就將2塊蛋糕吃下肚。

女住戶知情後表明不追究，但蛋糕店老闆正好就是管委會主任委員（住戶代表），主委太太說要以管委會名義向保安求償，要求保安公司懲處。保安員事後賠償6000元新台幣和解，想就此了事，但他最後仍被革職，反而是女住戶替對方抱不平。

女住戶認為該筆賠款應上繳公款，但主委稱他是以咖啡店名義求償，故6000元不能歸公有。她不滿指蛋糕是自己付錢買的，所有權屬她，為何是咖啡店老闆去索償，對方竟主張蛋糕在警衛室放太久，故蛋糕屬於他們，說法荒謬。

咖啡店的老闆剛好就是管委會的主委，要求保安公司處罰該保安及索償。（Google街景圖片）

事件演變成蛋糕擁有權問題，主委透露，女住戶事後有收下他們補送的蛋糕，故他有權以咖啡店名義向保安員追究，否認那是「罰金」，如果女住戶主張遺失的蛋糕是她的，就不應接收補送的蛋糕。雙方無法達成共識，決定對簿公堂。

事件令網民感好奇，認為主委未經住戶同意，無權代理住戶與警衛和解索償，「不愧是能當上主委的人，先不論這什麼天價蛋糕，這事件裏滿滿的套路啊」、「蛋糕主人都說不追究了，而且已經付款了」、「兩塊蛋糕$6000，這主委不是貪是什麼？」。網民又覺得做法道理上說不過去，「這個主委也挺精的，補了塊蛋糕給住戶，就向警衛求償6000元， 就算之後法律上沒有問題，但是在觀感上就不見得大部份的人會贊同了」。

有台灣律師指，宜先理解當時咖啡店補送的蛋糕，住戶是否自願收，而且問題亦在於保安代收是否「取件完成」，一般而言，住戶委託保安代收後，蛋糕已歸住戶所有，她說不追究，保安就不用賠。而蛋糕店老闆「後補」的蛋糕，其實是贈與。

（綜合）