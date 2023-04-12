借錢黨？女子紅磡街頭索錢食飯　厚面皮求加碼　網民教1招KO

近日不少市民稱於多區均發現疑似「借錢黨」，有單獨或2人為組合的女子向單身或獨行男士「借錢食飯」，更有網民稱曾目擊途人奉上金錢。有港媽近日發文，稱在紅磡遇到1名操普通話的女子向她索取20元食飯，她質疑該金額難以買飯，對方竟即加碼向她索取40元。另有屯門街坊亦指，在新墟附近遭1名操普通話的女子向他索錢，他早知對方意圖，隨即使出「大聲功」輕鬆擊退，獲網民大讚「做得好」。



有港媽近日發文，稱在紅磡遇到1名操普通話的女子向她索取20元食飯，她質疑該金額難以買飯，對方竟即加碼向她索取40元。（fb「土瓜灣之友」圖片）

「街坊睇路！」有港媽於facebook群組發文，稱昨日（11日）在紅磡蕪湖街遇到1名操普通話的女子向她索錢，「問$20蚊食飯」。從她上載的相片可見，索錢女子身材略胖，身穿連身裙及波鞋，帶有小手袋並佩戴耳環，手上更有塗指甲油的痕迹，從外觀上不似有經濟困難。

港媽有感不妥，隨即反問女子：「$20塊錢哪裏可以買到飯？」沒想到女子不但沒有敗走，反而即時加碼，要求雙倍金額，「那你給我$40」，回覆令港媽不禁驚嘆：「面皮厚確實唔使餓死！」

另有屯門街坊發文，稱周一（10日）在屯門新墟街頭遇到1名操普通話的女子，對方一見到他便走近，脫下口罩向他索錢，「頭嗰幾句我聽唔清楚，跟住問想我畀錢佢」，更疑有同黨「前後腳」準備隨時埋身。

樓主深知對方來意，立即大聲反問：「要錢？係咪要錢呀？」由於聲量關係，他形容當時「成條街啲人望住我」，「我大聲話『咩話？』，佢已經呆咗，跟住我話『要錢？要幾多錢呀？過嚟攞吖！』」。女子未有預料他會如此回應，見事敗隨即「走人」，「我爆佢頭兩個字佢已經戴返口罩走人，成條街啲人望住佢喎，我唔怕醜㗎，係佢咋」。

近日多區湧現疑似「借錢黨」：

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他笑言沒有預計對方會極速敗走，「我真心係想幫佢，我大力回應竟然唔領情」，又估計女子專向單身及獨行男士下手，「可能我個樣生得純品，易呃嗰隻，所以向我埋手」。他亦在帖文教街坊對付「借錢黨」輕鬆又有效的方法，稱無視對方反會惹來「死纏」，「呢啲人唔使放過佢，大聲啲叫跟住啲人會望住佢，佢就好尷尬咁樣走」、「要令佢成為全場焦點，佢就當你透明喇」。

不少網民看到相關「教學」也直指高招，大讚樓主機警又幽默，輕鬆擊退疑似騙徒，「你做得好好呀」、「下次如果遇到試下先」、「好霸氣，學到嘢」、「呢個方法唔錯。扮撞聾聽唔清楚，大聲講『吓你要錢呀？』」。亦有人提出其他方法，「噚日都見過佢，我見佢呃緊個叔叔，我大聲講『呃錢黨又出嚟呃人啊』」、「跟住佢尾一直大嗌：『你係咪問我攞錢呀』」。