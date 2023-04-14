男友首上門秒脫衣全裸喊1句話　女生偷拍「自保」後續竟成通緝犯

照片切勿亂拍，何況是偷拍！台灣有女生玩手遊認識到個性開放的男生，2人發展成情侶後，男友首次上她家，竟趁她未為意極速脫光身上衣服，她一回頭驚見裸體的男友只用條碎花小布遮住下體，喊自己是「American style man」。女生嚇一嚇怕有危險，隨即偷拍幾張照作證。其後2人分手，女生將偷拍得來的照片發給朋友訴苦，批評前男友不尊重人，未料照片被傳到網上。前男友知道後報警，令女生一度被通緝，將被控妨害秘密罪。



女生轉身看見裸體的男友時嚇得不輕，她聲稱擔心會有危險，所以偷偷拍照存證。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，陳姓女子玩手機遊戲認識到于男，兩人發展成情侶。于男2021年首度去女友家時，因他個性大膽，便趁女友不為意，找緊機會將全身衣物脫光。陳女一回頭看見全裸的于男相當傻眼，對方僅用條小碎花布將陽具遮住，喊一句自己是「American style man」，然後索性在她家中裸體行走。

陳女嚇一嚇後，覺得雙方即使是情侶也未走到這一步，即用手機偷偷拍了幾張男友用小布遮下體的裸照。雙方交往一段時間後分手，事後她和朋友聊感情問題時，說起前男友的種種問題，即發送于男的裸照作證，批評他第一次上門就隨意脫光光，很不尊重人，而且行為幼稚。

陳女原想訴訴苦，沒想到這張裸照就此外流，更在網上被轉發。于男驚覺自己裸照被人流傳，即肯定是前女友陳女所拍，嬲爆馬上報警要提告。

台北地檢署調查後傳召陳女作證，未料她數度被傳喚皆不出庭，遂發布通緝令，她其後被警方追捕到案調查。陳女承認于男應該不知道被拍下裸照，但她也抱怨自己有苦衷，因于男一進她家就突然脫光光，她擔心有危險才馬上想到拍照自保。不過，檢察官認定她偷拍裸照，落案控告妨害秘密罪。

（綜合）