悲！5歲童倒臥操場9分鐘　老師以為「詐死」不理　送院2日身亡

美國5歲男童路易斯（Romeo Pierre Louis）於去年在校內操場心臟病發，倒地不起，雖然身邊圍滿了同學和老師，但卻無人施救。由於孩子們當時喜歡玩「裝死遊戲」，所以老師便以為路易斯倒地「詐死」，直至同學們不斷提醒稱路易斯身體欠佳，才有老師上前查看。可惜，由路易斯病發至救護車到場，歷時足足35分鐘，他於送院2日後不幸死亡。

上周三，路易斯父母為亡兒舉行逝世1周年紀念會，並入稟狀告校方「不當致死」，追討逾1.5萬美元（約11.7萬港元）賠償。



美國5歲男童路易斯於校內倒地不起，老師以為他在「裝死」，於9分鐘後才上前查看，最終路易斯留院2日後離世。（「A Voice for Romeo」圖片）

綜合外媒報道，2022年4月5日上午10點45分，美國康州（Connecticut）西哈特福（West Hartford）查特橡樹國際學院（Charter Oak International Academy），患有遺傳性心臟病的5歲男童路易斯（Romeo Pierre Louis）在操場玩耍時突然倒地，一動不動。

盡管身邊有最少3名教師及為數眾多的同學，但老師們只以為路易斯是在玩校內時興的「裝死遊戲」，一直未有上前施救。直至在場同學們多次向老師示警指路易斯情況不妥，老師才察覺異常。這時，距離路易斯倒下已過9分鐘，其中1名巡邏老師才上前查看他脈搏，並將他帶到校內護士站，為其進行心肺復甦術及使用除顫器，又叫來救護車。

從路易斯倒下至救護車到場，歷時約35分鐘。他被送至康涅狄格兒童醫院，於2日後宣告不治。屍檢顯示路易斯患有遺傳心臟病「布魯格達氏症」（Brugada syndrome），也稱為「突然猝死症」，猝死率較高；同時報告認定路易斯死於心臟病，是自然死亡。

路易斯父母於上周三（5日），即路易斯去世1周年在校內舉辦紀念會，呼籲參與者於他倒下的位置放置鮮花悼念，又希望悲劇不再重演。路易斯父母又去到康涅狄格州高等法院對校方及西哈特福德教育委員會提出訴訟，訴訟指路易斯倒下至老師前往查看有「9分鐘的關鍵延遲」，「當老師們意識到路易斯並沒有裝死，需要緊急醫療時，已經太晚了」。他們認為雖然路易斯有心臟問題，但如果能得到適時醫療照顧，或許可以活下來。

路易斯家人及熱心民眾為路易斯發聲。（FB圖片）

代表路易斯父母的首席律師馬德里（Joaquin L. Madry）表示路易斯父母並不知道孩子有潛在健康問題，而他們正因失去兒子而情緒嚴重困擾，打算追討逾1.5萬美元（約11.7萬港元）賠償。至於校方辯護律師尚未就路易斯倒地後的生存機會提出反駁。目前，也未有醫療報告提及路易斯倒地後的生還可能。

（綜合）