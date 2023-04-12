15歲男與同學爭執　遭2老師體罰　被打至睪丸扭轉要「切蛋」保命

為人師表豈可傷害學生！肯亞有2名教師「體罰」犯錯學生時，下手沒分輕重，致使該名15歲少年被打至睪丸扭轉，急需切除其中1顆睪丸保命。醫生指少年尚有1顆健康睪丸，日後生育不受影響，但目前身體仍然虛弱，尚未康復。事後，涉事學校副校長竟然推諉己過，指少年「本身生殖器有問題」。校方涼薄言論激起民憤，再加上是次事件已經是該縣1周內第2宗涉及教師體罰致學生嚴重受傷的案件，有民眾認為這並非「體罰」而是「毆打」，故促請當局嚴肅處理。



肯亞15歲男學生遭2名教職員「體罰」，事後私處嚴重腫脹，就醫證實出現「睾丸扭轉」，需要切除其中1顆睪丸保命。（Twitter圖片）

綜合外媒報道，事發於3月24日，肯亞基圖圖馬薩巴選區（Kitutu Masaba）比通都古蘇小學（Bitundugusu Primary School）1名8年級15歲男學生在校內與女同學爭執後，遭2名教職員「體罰」。少年下腹遭老師毆打後，私處嚴重腫脹，行動困難，就醫後證實出現「睾丸扭轉」，需要切除其中1顆睪丸保命。

少年母親表示當日兒子回家時姿勢怪異，還以為他長痔瘡，打算帶他到蓋塔爾藥房（Getare）。直至2日後少年痛倒家門，母親才知道他在學校被老師毒打，「他告訴我，他和另一個學生在學校吵架後，校長和另一位老師把他打得很慘。他的生殖器很痛，不能走路，也不能坐直」。

少年家人得知後便帶他到基西鎮（Kisii）的基西教學和轉介醫院（Kisii Teaching and Referral Hospital）求醫，該院的外科醫生表示少年情況嚴重，他的其中一個睪丸出現睪丸扭轉，而且損傷已達無法修復程度，需要盡快轉到博松戈私家醫院（Bosongo）接受手術，摘取病變睾丸。最終少年1側睪丸被切除，目前已脫離危險期。

少年於博松戈醫院接受緊急手術，摘取病變睾丸。（FB圖片）

博松戈醫院醫生解釋睪丸扭轉可因睪丸區域或腹股溝受傷等原因引起，睪丸旋轉時，同時扭曲了負責將血液輸送到陰囊的精索，導致陰囊血流量減少，可能出現突然劇痛和持續腫脹。如果睪丸損傷無法修復時就需要切除。該院護士指少年術後已在康復中，但就虛弱得無法下床走路。

儘管醫院表示少年尚有1顆健康睪丸，不影響日後生育能力，但少年母親仍然極擔心兒子就此不育。她於4月3日到警局報案怒告校方。4月4日尼亞米拉郡（Nyamira）警方及曼加縣（Manga）教育官員前往涉事學校調查，不過至今未公布調查進展。

而當地媒體聯絡到涉事學校副校長奧馬里（Elkanah Omari）查詢，不過奧馬里否認有體罰事件，又表示不知道少年需要切除睪丸。至於少年所提及的2名涉案教職員—校長及數學老師，奧馬里稱兩人分別去其他學校開會及帶隊活動。奧馬里又指少年「生病了」，甚至表示「眾所周知這名男孩患有『生殖器問題』」，但他無法提供佐證。

由於該縣1周內發生了2宗教師「過度體罰」學生案件，民眾呼籲教育部嚴厲打擊違紀教師。（示意圖 / GettyImages）

由於這已經是該縣1周內第2宗涉及教師「過度體罰」學生的案件，此前曾有教師要求校內4年級學生制服1名同學，好讓他可以毆打該學生，最終使學生重傷；再加上本案情節嚴重，而校方推卸責任的言論，亦於社會間激起民憤，民眾紛紛呼籲教育部嚴厲打擊違紀教師。

（綜合）