空歡喜！台女到餐廳吃酸菜魚　咬到戒指誤會被求婚　餐廳咁解釋

這樣的「驚喜」，真的很尷尬！較早前台灣就有女生連同朋友一起到餐廳用膳，並點了店內的招牌菜－酸菜魚，不料吃到一半居然咬到硬物，吐出來竟然是戒指，正當眾人開始歡呼，以為女子要被求婚，餐廳員工卻跳出來解釋「應該是員工處理食材時，不小心掉進客人餐點」，才揭發只是美麗誤會。咬到硬物而受傷的客人雖不追究，餐廳亦作免單安排，承諾負責所有醫療費用；而當地衛生局表示，將依食品衛生規範準則，派人前往餐廳稽查。



台灣有女生和朋友到餐廳用膳享用酸菜魚時，突然咬到硬物，吐出來竟是戒指，正當眾人以為女子要被求婚，餐廳員工卻解釋「應該是員工處理食材時，不小心掉進客人餐點」，才揭發只是美麗誤會。（網上影片截圖）

台媒報道，較早前有女生連同朋友在台北信義區某知名餐廳用膳，據悉該店高峰時段至少要等6小時。涉事女生當天點了店內的招牌菜酸菜魚，但眾人吃到一半，女生突然咬到異物，結果吐出來居然是戒指。

在場朋友們還以為是有人安排好的求婚橋段，女生亦一度以為是男友精心安排，詎料是空歡喜一場，事關店員急忙衝上前道歉並要求重新上菜，大家才恍然大悟，原來根本沒有求婚驚喜，只是「擺烏龍」。餐廳經理解釋，應該是自家員工處理食材時，戒指不小心掉進客人餐點，才令客人吃到「驚喜」。不幸的是，除了不是真求婚，客人亦因咬到戒指導致牙齒受損。

當大家以為女子被求婚，店員卻急忙衝上前道歉並要求重新上菜，大家才恍然大悟，原來沒有求婚驚喜，只是擺烏龍。（示意圖／iStock）

雖然客人不追究，但店家馬上更換餐點及作免單安排，承諾會負責後續一切醫療和賠償費用，並強調一直有提醒員工，餐飲業是不能佩戴任何飾品，往後會加強監督員工。而台北衛生局表示，對於誤吃戒指事件，之後將依照食品衛生規範準則，派人前往餐廳稽查。

影片瘋傳後，網友紛紛替男友感到擔憂，笑言「男友：『現在是強迫我求婚？』」、「男友嚇到發抖了」、「建議原地結婚」、「老闆怎麼幫表態！」。不過也有人難以接受此等疏忽，「牙齒咬斷直接崩潰吧！」、「牙齒受傷真的會很不爽」。