交往5年求婚被拒　男子悉女友「驚人秘密」煎熬：隱藏得這麼好…

被愛人瞞騙的滋味令人難受，台灣有男子日前發文，表示早前曾向拍拖5年多的同居女友求婚被拒，當時女友解釋不想受束縛，然而男子近日才發現背後真相！原來朝夕相對的女友已有1個讀大學的女兒，並且早已嫁為人婦，但就只和丈夫分居，並未離婚，那麼自然不可能答應他的求婚。驚悉自己插足他人婚姻多年，台男難以面對，一方面是他仍深愛女友，另一方面是他「想看她葫蘆裏賣什麼藥」，然而心中卻受道德責備而煎熬。



台灣有男子日前發文，表示驚覺拍拖5年的女友原來是已婚狀態，並且有1個讀大學的女兒，這些年間，她都只是和丈夫分居但並未離婚。男子坦誠仍深愛女友，故不知如何處理此事。（電影《金都》 劇照）

該名台男在facebook群組「匿名公社」發文，稱與女友交往5年多，一直感情和睦地生活在一起。疫情前他還向女友求過婚，不過女友卻表示還不想被束縛，更指「很怕結婚之後一切都變了」，於是拒絕了求婚。雖然求婚被拒，但他們仍是感情穩定，直至數日前，男子發現了女友「一件驚人的秘密」，原來她是已婚狀態，雖與丈夫分居卻沒有離婚，而且已經有一個在讀大學的女兒。

男子指自己向來不愛查探人隱私，交往期間一直十分尊重女友，「不會任意拿她手機或是翻她包包跟私人物品」，因此多年來一直被蒙在鼓裏。不過，男子沒有提及如何得知真相，只表示「俗話說紙終究包不住火，真相會莫名其妙擺在你面前讓你去面對」。

台男表示直至此時才終於明白女友當初為何拒絕求婚，原因就是她尚未和現任丈夫離婚。（電影《金都》 劇照）

男子表示，現時終於明白女友當初拒絕他求婚的真正原因，但仍有太多東西想不通，譬如不知道為何女友不坦承相告，「她為什麼可以隱藏的這麼好？她跟他老公分居這麼多年跟我住在一起，幹嘛不離婚？」。男子稱自從知道真相後一直失眠，因為就算女友是別人妻子，但他仍然很愛對方，也不打算打草驚蛇及攤牌，「但我內心的道德拔河讓我好煎熬」。

帖文引來網民熱議，不少人都擔心樓主會因為與已婚女子發展婚外情而觸犯台灣的法例，紛紛勸他攤牌及分手，「不放手是在等着被告妨害家庭嗎？」、「攤牌吧，不然要等被告嗎？」、「讓她去離婚，就算沒結婚也沒關係，不然你等着被告吧」、「不知道還可以解釋，知道了還在一起就犯法了」。