貴婦狗將軍澳散步意外墮海　街坊釣友一呼百應救起　主人發文答謝

「將軍澳真係好多好好嘅街坊！」有狗主日前發文，稱帶同寵物犬到將軍澳海濱碼頭散步時，沒有佩戴狗帶的貴婦狗意外墮進海中。幸好當時附近有釣友及好心街坊發現情況，一呼百應幫助，出動撈網拯救小狗，又幫狗主看管財物。最終狗狗平安獲救，洗澡後回復乾淨，未有大礙，而街坊們的好人好事獲得盛讚。



有狗主日前發文，稱帶同寵物犬到將軍澳海濱碼頭散步時，貴婦狗意外墮進海中，幸好當時附近有釣友及好心街坊發現情況，一呼百應幫助，最終小狗平安獲救。（fb「將軍澳主場」圖片）

該名狗主於facebook群組「將軍澳主場」講述受助經過，表示周二（11日）晚上9時許帶同愛犬到將軍澳海濱碼頭散步時，疑因小狗未有佩戴狗繩，意外墮進海中，她頓時大驚求救。

狗主形容事發時「驚得滯乜都諗唔到」，幸好附近有街坊及正在釣魚的人士發現，紛紛伸出援手，有人出動撈網，有人則英勇走到海邊幫忙接住狗狗，亦有街坊見她救狗心切，主動「飛落石壆」扶她，又替她保管隨身財物，「仲有好多伸手援助安慰遞紙巾嘅街坊」。

最終貴婦狗平安獲救，回家洗澡後已回復乾淨，並無大礙，「我哋平安返咗屋企沖涼，由一隻落湯狗變返一隻靚狗喇」。狗主事後發文「報平安」，感謝一眾曾經幫助她和愛犬的好心人，又承諾日後會做足安全措施，「以後落街放狗我會上返狗繩㗎喇」。

狗主形容事發時「驚得滯乜都諗唔到」，幸好附近有街坊及正在釣魚的人士發現，紛紛伸出援手。（fb「將軍澳主場」圖片）

帖文獲街坊讚好，直指她幸運遇到眾多好心人，「好有畫面！睇文字都覺得感動」、「嚇餐死，將軍澳好人好事」、「睇到都覺得好危險，好彩救到」、「無事就好啦，太驚險啦！好彩遇到咁多好心人幫手，嚇死狗狗同主人啦」、「感謝救狗的各位英雄」。

亦有不少網民提醒狗主日後要注意愛犬安全，「拖狗繩係好重要的，是相等於小朋友出街一定要拖實手一樣，下次要小心啦」、「狗仔落水可大可小，注意下有冇呼吸問題，驚肺有水，海邊碼頭邊點都有繩安全啲」、「亦係其他狗主警醒嘅事故，今次真係好好彩呀！就咁睇Post成個經歷已經好驚嚇」。