好人好事！行動不便婆婆過馬路　粉衣男轉身代推車　一動作更暖心

「好人好事大大力畀Like！」網上流傳好人好事影片，顯示1名男子橫過馬路時，留意到1名以拐杖輔助、行動不便的婆婆正推着手推車打算過路，於是急急轉身，幫婆婆推車至行人路才折返。男子幫助婆婆後，更不忘回頭查看對方情況才安心離去，暖心過程被等待轉燈車輛的「車cam」全程記錄，獲得網民大讚。



網上流傳好人好事影片，顯示1名男子橫過馬路時，留意到1名以拐杖輔助、行動不便的婆婆正推着手推車打算過路，於是急急轉身，幫婆婆推車至行人路才折返。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

相關片段被上載至「車cam」分享群組，顯示事發日期為本月6日下午4時許，地點應為屯門寶田邨巴士總站對開的過路處。影片可見，1名行動不便的婆婆一手拿着拐杖輔助行走，一手則推着手推車過路，車上放有一疊紙皮、一個小紙箱和一個放得滿滿的黑色垃圾袋。

片中1名身穿粉紅色上衣及短褲的男子橫過馬路一半至安全島時，留意到婆婆推着車迎面而來，注視對方一會後隨即轉身，主動替婆婆推車，期間黑色垃圾袋一度墮地，只見粉衣男一手拾起放回車上，繼續將車推至對面行人路的安全位置，而婆婆則趕於轉燈前橫過馬路。

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粉衣男將車放到馬路邊後，曾經舉手向婆婆示意，才折返至安全島繼續過路。不過他似乎仍未放心，等待轉燈時仍不斷回頭察看婆婆的情況，以確保對方安全，小小舉動令人看得心頭一暖。

僅長47秒的影片記錄了平凡卻美麗的好人好事，引來網民紛紛留言大讚，「真正香港人才有的素質」、「做好香港故事」、「感謝好心人」、「難得難得，一定要讚」。亦有人感嘆片中婆婆年事已高，仍要獨自推車外出，似乎要以拾荒幫補生計，「老人家可能得份生果金，喺香港點生活？所以好多老人家都會出嚟撿拾紙皮膠樽鋁罐嚟幫補」。