喜帖寫明情價每人$XXX　附利市封供入錢　網民斥歛財婚宴：下次去

出席婚宴一向有「潛規則」，一般賓客大概根據場地及食物的級數來決定人情金額。日前馬來西亞就有被邀去婚宴的賓客在網上發文，稱收到的喜帖內裏放着1個利市封，註明每位賓客需支付250元馬幣（約445港元）作為人情，更要求使用電子支付的賓客提供收據證明，令他不禁嘲諷「希望付錢後，主人家會給收據我」。事件被網民得知後，惹來不少留言狠斥該對新人行為離譜，「窮就別學人結婚啦」、「不知道的還以為是給神廟祈福的紅包！」。有當地網民指這個金額屬超高價人情，當地擺酒成本根本不用那麼高，「把喜宴當做生意，想大賺？」；有人則嘲諷地說收到喜帖後不夠錢出席，唯有「我窮，下次才去」。



馬來西亞有被邀去婚宴的賓客指，新人竟在喜帖內放着1個利市封，註明每位賓客需支付250元馬幣（約445港元）作為人情，更要求使用電子支付的賓客提供收據證明。（網上圖片）

據馬來西亞媒體報道，事件發生在萬撓市（Rawang），有被邀去婚宴的賓客在Facebook「KL娛樂站」群組發文，詢問網民：「現在流行這樣的喝喜酒配套嗎？」樓主分享日前收到親友發來的喜帖，稱拆開後居然看見1個利市封，新人竟在喜帖註明，無論男女方所邀的賓客，每人人情金額一律為250元馬幣（約445港元），更要求使用網上銀行或電子錢包轉帳的賓客，需要打印收據並放入利市封，再於在婚宴當天交予工作人員確認。

樓主表示他帶同妻子和2個小孩去婚宴，一共要給1,000元馬幣（約1,780港元）作人情，更稱「不會給少，人家臉黑！不會給多，自己心痛！沒有強迫，自己付得起就來！沒有爭執！沒有後遺症！全部統一」，最後還不忘嘲諷對方：「希望付錢後，主人家會給收據我。」

新人如此計較人情金額，惹來網民狠批「窮就別學人結婚啦」、「不知道的還以為是給神廟祈福的紅包！」。（示意圖／Gettyimages）

對於新人如此計較人情金額，網民都覺得難以接受，狠斥「窮就別學人結婚啦」、「收到這樣的請柬，我一定不會出席」、「還是婚宴嗎？不知道的還以為是給神廟祈福的紅包！」；亦有人覺得「紅包是隨心意就行」，規限賓客所給的金額是離譜做法。

不少民眾就事件向當地議員查詢，對方指涉事婚宴聲稱在萬撓市舉辦，但實際上當地喜宴價格沒那麼高，價碼都很實惠，猜測新人設定人情金額的原因，「可能新人是萬撓人，但選在外地高級酒樓設宴」。議員又直言，紅包是對新人的祝福，如果強行訂價，變成婚宴的「入門票價」就失去意義了。

有網民直言收到這樣的喜帖，感覺很冒犯，不會想替一對新人高興，甚至會令人不想去，「最近沒錢啦，唯有下次去吧」。