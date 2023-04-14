越南婦食地道小吃後頭痛暈倒　揭體內有大量寄生蟲　移至腦內築巢

越南當地的特色美食，有一款比鴨仔蛋還要讓人聞風喪膽，就是用生血製成的「血凍」(Tiet canh)。當地有婦人早前因愛吃這款血凍而差點喪命，某天她在家中突然感到劇烈頭痛，並且昏迷暈倒，家人以為她中風，送院後發現原來其體內有大量寄生蟲，並已在腦內築巢，甚至在手腳的皮膚底下爬行。醫生推斷她可能進食了不潔的血凍而感染寄生蟲。



綜合外媒報道，來自在河內郊區海陽的58歲婦人，在家煮飯時突然出現劇烈頭痛，並昏倒地上，家人以為她中風，急忙將她送到醫院，可是情況比想像中嚴重，須緊急轉到另一間醫院。

醫生替婦人進行詳細檢查，發現她並非中風，而是受大量寄生蟲感染，且多到已在大腦內築巢，甚至連手臂和腳部皮膚下都有寄生蟲，可見到寄生蟲在皮膚底下蠕動，情況相當嚴重。

為了找出原因，細問之下發現這名婦人喜愛吃1款當地特色美食「血凍」，估計寄生蟲源自這款食物。醫生認為婦人可能吃到不潔的血凍才會出事，若未能及時治療可能會因此癱瘓，甚至死亡。而這名婦人事後表示，自己很喜歡吃血凍，平均每個月都會吃1次，沒想到差點奪去其性命。

越南血凍做法是以生血添加內臟、花生和生菜，以往越南人會以豬血或鴨血來做這道菜，如今也會有羊血凍、兔血凍，甚至狗血凍。由於血凍沒有經過煮熟，直接食用生血，口感滑溜清涼，像吃果凍一樣而得名。由於生血鮮紅，紅色在越南代表好運，亦是不少越南人的下酒菜。