港男自製潮州生醃蟹　網民憂有寄生蟲：無福消受　食安中心咁建議

生的食物隨時有寄生蟲，市民應徹底煮熟才是最安全。有港男日前於討論區發文分享自製潮州生醃蟹，惹來網民熱議生吃會有寄生蟲，批評是「潮洲毒藥，無福消受」、「醉生夢死都要一試為快，好快又見乜乜好爸爸求肝續命」，不過樓主反駁港人也會吃太陽蛋、魚生等其他生的食物，嘲諷「其他生食就唔覺得有問題，但係蟹就好似好得人驚咁！」。

根據本港食安中心資料，進食了受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。一般來說，以酒、醋、豉油、蒜頭及／或辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些細菌和寄生蟲。



有港男日前於討論區發文分享自製潮州生醃蟹，惹來網民熱議生吃會有寄生蟲。（「香港討論區」圖片）

該名港男於香港討論區以「潮州生醃蟹。。。呵呵唧！」為題發文表示，日前購入了「超靚當造」三點蟹，因此決定生醃，稱「將蟹放入冰格雪至結冰，可有效殺死一般的寄生蟲」。他貼出多張照片，只見他用蔥、蒜頭、芫荽、辣椒和醬油醃製了1大盤三點蟹，再配啤酒進食，稱自己從小吃到大，大讚「潮州傳統生醃，冇得頂！」，又強調「食生食（未經煮熟嘅魚蝦蟹）有一個嚴守的規則，就係一定不食淡水貨！」、「每個步驟堅持一絲不苟。食落肚嘅嘢，唔好亂嚟啊！」。

不過他也「戴頭盔」溫馨提示網民，「所有食材，無論係蛋、瓜菜、魚、蝦蟹及肉等，徹底煮熟進食方為穩妥！」、「唔係個個的肚子受得」、「腸胃唔好就真係唔好亂試喇」。

不少網民留言表示不敢吃生蟹，「勇士」、「有膽色」、「啱啱有個post食生醃蟹，全部都係寄生蟲」、「就算係鹹水嘅，一樣有好多菌，博唔過呀」、「唔敢食，聽人講好正，我連韓國醬油蟹都唔敢」、「自助餐一打生蠔起跳，但生蟹要想想」、「中學時成日食，最後1次入咗廠1個星期，之後冇再食」。

樓主回覆網民指出，所有未經煮熟的食物都有機會食物中毒、感染細菌和生寄生蟲，「其他生食就唔覺得有問題，但係蟹就好似好得人驚咁！點解呢、點解呢？若果有寄生蟲及細菌，大家同樣都係有機會有呀，食隻太陽蛋都有機會有沙門氏菌啦！」、「到日式食店食嘅魚生，徒手將魚肉切塊畀你食，你又放心嗎？」。他說，甚少外出吃餐廳製作的生醃蝦蟹、「自己整自己食心中有數」，又稱「人大咗就唔敢食咁多啦」。

根據本港食安中心資料，生長在不同環境的蟹可能帶有不同的病原體。舉例來說，淡水蟹可能有衞氏並殖吸蟲（又稱為肺吸蟲）寄生；生長在熱帶、亞熱帶和溫帶淡水和鹹淡水域的蟹有可能感染天然存在於這些水域的霍亂弧菌；而生長在河口和近岸水域的蟹體內則可能有副溶血性弧菌。

中心指出，進食了受肺吸蟲感染的生蟹或未煮熟的蟹，肺吸蟲有機會從腸道進入肺部，引致肺吸蟲病。患者初期會出現腹瀉和腹痛，幾日後可能會發燒、胸痛、昏眩，有時會咳血。有時肺吸蟲會侵入腦部，可出現腦膜炎症狀。感染肺吸蟲後，症狀一般會在數周出現，病情可持續多年。

中心又指，一般來說，以酒、醋、豉油、蒜頭及／或辣椒等醃製生蟹都不能消滅這些細菌和寄生蟲。只有把蟹徹底煮熟，才可避免染上這些病原體引致的疾病。中心呼籲市民避免進食生或半生不熟的蟹，例如上海菜、江蘇菜和浙江菜的醉蟹和韓國菜的醬油蟹。