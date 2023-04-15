女兒左手揸筷子被姑媽鬧很醜　全家咁做反擊　暖爸寸爆1句獲大讚

天生左撇子並非有罪！有台灣爸爸於網上發文分享全家團結反擊親友無理批評女兒一事，憶述家族聚餐時，姐姐見到他27歲女兒用左手拿筷子，竟嘲諷「很醜耶」，於是他們一家四口一起用左手拿筷子吃飯，他還回嗆大姊「用左手吃飯怎麼了？我都吃一輩子了，妳有看我少了哪個器官嗎？」，全家舉動獲網民大讚。



有台灣爸爸於網上發文表示，親大姊指斥其女兒用左手拿筷子「很醜」，於是他們一家四口一起用左手拿筷子吃飯反擊。（《一起吃飯吧》劇照）

該爸爸於facebook群組「匿名公社」發文指出，日前帶同老婆、兩名分別29及27歲的兒女出席家族聚餐，在老婆去化妝室期間，姐姐突然告誡他，「你也管管你女兒呀，用左手拿筷子，很醜耶」。

女兒聽到後沒理會，繼續用左手拿筷子吃飯，身為左撇子的他也照樣吃着，兒子則默默轉左手拿筷子，進行無聲抗議。老婆回座後，見到兒子的舉動，也意識到發生什麼事，同樣用左手拿起筷子。隨後他出口回嗆大姊，「用左手吃飯怎麼了？我都吃一輩子了，妳有看我少了哪個器官嗎？」，還對妻兒的默契感自豪，「默契就是這樣來的」。

爸爸其後安慰女兒說，「其實有些老人家就是有這樣的毛病，並不是嫌棄妳哪隻手拿筷子，而是看到年輕一代一定要馬上嘴一下，心裏就會覺得自己這樣很德高望重」，女兒回答根本沒在意，「喔！我根本沒打算理她，我餓我吃我爽！」。

爸爸回嗆大姊，「用左手吃飯怎麼了？我都吃一輩子了，妳有看我少了哪個器官嗎？」。（《一起吃飯吧》劇照）

樓主一家的默契令網民十分羨慕，大讚「帥，這才是一家人」、「全家人的默契真優秀」、「這個不止默契好了，連感情都好到令人羨慕了」、「用很幽默的方式拒絕孩子被言語霸凌，你是一個好爸爸，你們全家很團結，給你100個讚」。

不少網民批評樓主姐姐，「你親大姊是活在什麼年代？」、「都什麼時代了，還有那種觀念，一點都跟不上時代」、「請她少管閒事壽命會長點」、「管的真夠寬」、「拿鏡子給姊姊看，什麼才是真的醜」。

樓主一家的默契令網民十分羨慕，大讚「帥，這才是一家人」。（《香港愛情故事》劇照）

網民指左撇子並非過錯，「左手拿筷子+1，怎樣，礙到你嗎？讓你吃不飽嗎？違法嗎？叫警察來啊，看我犯哪條罪啊，覺得礙眼請自行離席，我不差你這個親友」、「左撇子是與生俱來的，幹嘛要改，我女兒也是左撇子」，甚至說左撇子較聰明，「左撇子通常腦袋開發都比較有優勢哦，比較聰明」、「很多名人都是左撇子呢」。

有網民分享自身經歷，慨嘆「我是左撇子拿菜刀，小時候左手寫字，被媽媽打到用右手寫字，很痛苦，她都是聽老人交代的迷信，希望左手人不要再被迷信老人殘害了，這種人我會斷交耶」。