牧羊犬走失1個月！竟跨越240公里去對面海峽　終安全回家場面感人

真實上演狗狗歷險記？較早前美國阿拉斯加州有狗主帶牧羊犬去旅遊，愛犬在中途不幸失蹤，但卻在1個月後收到令人覺得不可思議的消息，原來牧羊犬居然出現在相隔241公里的對面海峽，更被當地居民好心收留。主人隨後安排愛犬搭飛機回家，人狗重逢一刻相當感人。不過時至今日，牧羊犬到底如何到達對面海峽仍是個迷，可幸的是，除了牠其中一條腿被不知名動物咬傷外，身體沒有大礙。



美國狗主帶牧羊犬旅遊，愛犬卻在中途失蹤，1個月後牠居然出現在相隔241公里的對面海峽。（fb＠Mandy Iworrigan）

外媒報道，住在阿拉斯加州甘伯爾（Gambell）的伊沃里根（Mandy Iworrigan），3月時和家人前往聖勞倫斯島的薩文格（Savoonga）旅遊，同行有3隻狗，包括星光（Starlight）和約1歲大的澳大利亞牧羊犬納努克（Nanuq），以及她叔叔的狗幽靈（Ghost），可是星光和納努克卻在中途雙雙走失。

叔叔安慰伊沃里根，幽靈平日也會突然消失，並向她保證「但牠總能找到回家的路」。儘管如此，她們一家還是很擔憂２隻愛犬。幸運的是，數周後星光自行回家，但卻一直不見納努克歸來。

納努克失蹤約1個月後，居然出現於距離薩文格東北約241公里的威爾士鎮。（Anchorage-Daily-News）

在納努克失蹤約1個月後，在薩文格東北約241公里的威爾士鎮（Wales）有居民將１隻走失狗狗的照片上傳到網上。伊沃里根獲父親短訊通知「威爾士有隻狗看起來像納努克」，她重新開啟已停用很久的社交平台，不料一看則大驚喊道：「怎會跑到威爾斯？」

威爾士鎮有好心人和他妹妹花了數天時間照顧納努克，可是回家之路亦不容易，由於沒有直航機往返威爾士和聖勞倫斯島，所以伊沃里根只好使用航空公司積分，讓納努克能乘坐接載從威爾士參加白令海峽學區原住民表年奧運會（Bering Strait School District Native Youth Olympics）學童的包機。在4月7日，伊沃里根更於社交平台直播人狗重逢一刻，非常感人。

至於納努克是如何到達威爾斯，伊沃里根則表示毫無頭緒，只猜測「也許牠覓食碰巧遇着冰塊移動，並漂浮到當區，不過則肯定牠吃過海豹的殘羹剩飯，甚至抓到海豹或鳥類」。事後亦表示，納努克一條腿除了不知被什麼動物咬傷腫脹外，身體並無其他問題，更笑言「如果牠會說話，將會是個有趣的故事」。

（綜合）