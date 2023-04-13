上水公園MMA影片瘋傳！2媽媽小孩面前互毆　出拳狂踢扯髮撻生魚

小孩子出現爭執，最後竟是雙方媽媽出手大打鬥，是最壞身教吧？有上水街坊網上群組流傳影片，顯示2名媽媽展開「公園MMA」惡鬥，從雙方對話內容得知，她們互指對方小孩打人，結果2家長互推互踢並且雙雙倒地，黑衣大媽完勝力壓對手，扯頭髮輕鬆將對方朝兩個方向重摔再按在地上，打鬥全程有多名小孩及街坊圍觀，有保安走近勸阻不果，示意要報警，現場更傳出小孩哭聲。最後2名相信是黑衣大媽兒子的男童走近將她拉走，大叫「媽走啦」，雙方才收手離場。



2名媽媽互指對方小孩打人，口角後繼而動武。（fb群組「上水人大聯盟」影片截圖）

有上水街坊在facebook群組「上水人大聯盟」上傳影片，顯示2名在有兒童遊樂設施的場地內媽媽爆發衝突，上演戰況激烈的「公園MMA」，雙方小孩就在一旁觀戰，2名媽媽疑因小孩玩鬧問題起衝突，互指對方的小孩打人。

片段開首見到黑衣大媽推開白衣大媽，手指指大喊「推我做咩呀」，暗示對方先出手，白衣大媽反推一下，黑衣大媽隨即一腳踢向對方下身還擊。2人隨後互踢，但雙方腿部抬得不高，踢腳未能擊中上半身，看起來似互相踩腳板。

2女均出手抓住對方，惟黑衣大媽極具氣勢將對方壓倒，成功扯實白衣大媽頭髮，旁邊3名小孩嚇壞呆呆看着。黑衣大媽扯髮一摔將對方撻生魚式撻落地，大喝「推我、推我吖嗱、做咩嘢呀下」，再反手扯髮將白衣大媽摔向另一邊，力度之大她自己都失平衡跌倒，一對拖鞋甩出來。

上水公園MMA，大媽惡鬥：

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雙方都重摔落地，但黑衣大媽瞬間起身，將白衣大媽壓在地上，雙手仍緊扯對方頭髮，再喊「推我呀，推我呀」，她一手扯髮、一手按實對方膊頭，力壓對手。完全不夠打的白衣大媽勉強伸手扯對方口罩，有旁觀者大叫「冷靜啲」、「唔好打啦」。此時小男孩和小女孩貼近溝通，走近看但不敢出手阻止。

黑衣大媽將白衣大媽牢牢按在地上，白衣大媽不知說了什麼，黑衣大媽大喝「報警呀，報警拉我呀，你有冇證據，咩打喊你個小朋友呀，吓？」。此時旁邊的小女孩疑在抹眼淚。保安員走近苦勸「阿姐，唔好打啦，嚇親細路仔啦」，有紅衣男童則掩耳大叫「好嘈呀」。

黑衣大媽熊抱式將對方制在地上，大叫「仲咁惡」，白衣大媽想用腳想她頂開，保安無奈道「咁我報警啦」。有男途人大喊「唔好急啦，要返差館㗎，唔好打呀」。

上水公園MMA，男童勸阿媽離開：

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2名同穿紅色球衣的男童一直在旁觀看，疑為黑衣大媽兒子。較高的紅衣男童看不下去，上前推開黑衣大媽，然後說：「媽走啦。」這次黑衣大媽終於鬆手起身，但兩名媽媽在多名小孩面前爆粗互相問候「X你老X臭x」，黑衣大媽再反罵「邊個驚邊個呀」，紅衣男童抱住她大叫「走啦」。

黑衣大媽指責「你而家個小朋友打喊人哋，搞喊人哋」，白衣大媽反駁「頭先你個小朋友喺度打，我真係搵返出嚟，我請佢喺度玩（指向較遠位置）」，互指對方小孩打人。較矮的紅衣男童撿回拖鞋叫黑衣大媽「媽媽」、較高的紅衣男童為她撿回帽子。片段以雙方互問對方「係咪未死過」作結。

片段引起網民嘩然，批評兩名大媽們展示出最壞身教，「啲小朋友睇緊」。不過，影片中局勢明顯由黑衣大媽主導，戰況一面倒，網民笑指黑衣大媽「食過夜粥」、「強弱懸殊」。