公屋｜港媽3人家庭排8年　獲派「屯門三寶」屋邨超感恩：首派畢業

在香港輪候公屋除了動輒要等十年八年，獲派哪條屋邨亦要碰運氣！有網民近日分享好消息，表示排隊8年終獲房屋署首派屯門公屋三寶之一的蝴蝶邨單位，坦言雖然不是心水名單內，但也感恩可以住在配套最好的屋邨，「等咗8年首派畢業」。



樓主稱，一家人幾經輪候，終在3月31日收到房屋署的首派單位信，得悉獲派公屋三寶之一的蝴蝶邨單位，稱很感恩。（資料圖片）

該80後女網民於facebook群組「香港公營房屋討論區」撰文，表示自己是位土生土長香港人，於2015年開始以單人申請輪候公屋，其間也經歷了結婚、生育小朋友的階段，成為3人家庭，至2022年決定由擴展市區轉去新界區繼續等候，終於在今年2月見主任進行審查程序，10日後收到合格信。

樓主續稱，一家人幾經輪候，終在3月31日收到房屋署的首派單位信，得悉獲派屯門公屋三寶之一的蝴蝶邨單位。她指與丈夫商量後決定接受單位，「等上樓喺工作上已經錯過咗好多嘢，同老公商量後，決定唔再等下一次，即刻上樓揾吓錢儲吓錢好過」。

樓主一家決定接受該單位，又指蝴蝶邨配套最好，所以非常感恩。（資料圖片）

樓主也表示，雖然不是心水屋邨，而且在檢查單位當日，主任也多次提醒蝴蝶邨已有40年樓齡而且單位偏細，強調可以再等二派，但她仍決定接受該單位，又指蝴蝶邨配套最好，所以非常感恩，「等左8年首派畢業，多謝谷友多年解答我問題，祝大家派到心水單位」。

屯門三寶公屋即友愛邨、蝴蝶邨、大興邨，這些屋邨成為不少輪候人士的心水之選，不少網民紛紛留言恭喜樓主成功上車，「自己覺得好就得」、「排緊單人再轉隊8年算有點快」、「派單位沒有最好，只有更差，知足就會開心快樂」、「蝴蝶邨真係幾方便，樓下有齊食肆、街市、商場，算係咁」、「祝你安居樂業」。

（Facebook群組「香港公營房屋討論區」）