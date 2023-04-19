誤會大了！自認「靚仔」港男發文呻：女同事成日望我　真相超爆笑

偷偷觀察暗戀對象是人之常情，但不是所有視線都是帶有好感的！有坐在窗邊位的打工仔日前發文，表示公司女同事經常盯着他看，令他無法專心工作，甚至誤會對方另有想法。某次他忍不住回頭開聲詢問「做咩係咁望住我」，結果女同事表示她的視線是越過港男看窗外風景，更直言「鬼得閒望你咩」，場面甚是尷尬。



有港男在討論區發文稱公司有女同事常常偷看他，令他無法專心工作。沒想到只是誤會一場，對方其實在看窗外風景。（「社內相親」劇照）

該名港男在香港討論區以「發現公司啲女同事成日都望住我」為題發帖，稱近日在公司工作時，總是感覺到有同事定眼偷看自己，但是他又不敢回頭看去，導致「返工都返得好唔自在」。日前，他終於回頭一看，才發現原來一直看着他的是某位女同事，他心想「做咩係咁望住我！唔通佢…」，於是忍不住開口問對方。沒想到女同事竟回應「鬼得閒望你咩！我望緊窗後面啲風景」。

原來港男坐的是窗邊位，外面能看到高樓大廈、藍天白雲，而女同事看的就是他身旁景致。港男表示「出面嘅景又幾靚嘅」，但就覺得女同事的視線擾人，「搞到我誤會咗，仲好騷擾我工作」，於是發文問其他打工仔會否不時看窗外風景放鬆一下。

港男表示自己一回頭就與女同事四目相對，忍不住問對方為何總看自己，誰知對方竟表示一直在看風景。（「社內相親」劇照）

帖文引來網民熱議，不少人都認為樓主此番行為「尷尬到爆」、「諗多咗啦」，更有人反問他「以為自己好靚仔」，而樓主就大方表示自己「又真係幾靚仔」。有網民就搞笑地叫樓主吃藥，「癲少陣啦」、「食藥快啲好」、「奇怪嘅嘢係特別令人好奇」、「唔出奇啊，我係街見到onX仔都會望多兩眼」。也有人表示「叫佢專心工作啦」、「她口講話睇風景，但可能心裏想關注你」。

（香港討論區）