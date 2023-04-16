消費券｜新登記點算？遺失帳戶、八達通點如何補救？政府咁解答

【消費券2023／新登記方法／首次登記消費券／遺失帳戶／遺失八達通卡】2023年首階段消費券3,000元周日（4月16日）派發，已成功登記2022年消費券計劃市民，毋須登記即可沿用舊有方法領取，惟不少今年才符合資格，或者從未登記的市民，關注如何登記領取消費券，也有網民稱遺失了登記支付工具的帳號，不知該如何處理。



究竟新符合資格或從未登記市民要，如何才能登記領取消費券？遺失登記支付工具帳號、八達通卡要如何處理？以下一一話你知。



消費券2023懶人包│今派首期$3000+派發領取方法/到期日/使用限制

2023電子消費券今日（16日）派發，不少市民領取消費券後，到各大商店購買「心頭好」。（廖雁雄攝）

2023年首期3,000元消費券周日（4月16日）發放，已成功登記2022年消費券計劃市民，毋須登記即可用既定的支付工具領取，而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發半額2,000元消費券。

惟不少今年才符合資格，或者過去從未登記領取消費券的市民，在網上反映不知如何登記領取消費券；另外，由於首期消費券不可轉換支付工具平台，有網民稱遺失了登記支付工具帳號，不知該如何補領。

2023年首期3,000元消費券周日（4月16日）發放。（資料圖片）

翻查政府2023年消費券計劃網頁，如市民沒有登記2022年消費券計劃，不會在周日（4月16日）獲發2023首期消費券，但可於第二期消費券計劃於年中推出時登記，詳情有待公布。另如果儲值支付工具帳戶失效或遺失，可按以下方法處理。

問題一：新登記人申請登記領取消費券方法？



根據政府消費券計劃網頁，沒有登記2022年消費券計劃的市民，不會在4月16日獲發 2023年消費券計劃第一期消費券，但他們可在2023年第二期消費券計劃於年中推出時進行登記，詳情有待公布。

問題二：登記領取消費券資格？



今次消費券，必須是年齡18歲或以上的香港永久居民，以及新來港人士，才能領取全額5,000元消費券。而透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發半額2,500元消費券。

不過，目前未公布何時年滿18歲才符合新登記資格。而參考2022年消費券計劃，限定於2022年6月13日或之前年滿18歲。

2023電子消費券今日（16日）派發，不少市民領取消費券後，到各大商店購買「心頭好」。（廖雁雄攝）

問題三：儲值支付工具帳戶已失效或遺失處理方法



根據政府消費券計劃網頁，市民如已移除用作領取2022年消費券的儲值支付工具手機應用程式，或已註銷其電子帳戶，可先嘗試重新下載相關手機應用程式或啟動該舊有帳戶。

各電子支付工具聯絡方法：

支付寶香港（電話: 2245 3201）

BoC Pay（電話: 3988 1822）

八達通（電話: 2969 5588）

PayMe from HSBC（電話: 2996 7288）

Tap & Go「拍住賞」（電話: 2888 0000）

WeChat Pay HK（電話: 3929 1666）



若確定儲值支付工具帳戶已失效，應盡快透過以下渠道遞交更新儲值支付工具帳戶登記紀錄申請，政府會與相關儲值支付工具營辦商安排盡快補發第一期消費券，具體日期另行通知。

支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK帳戶：請按此

八達通：請按此

2023電子消費券今日（16日）派發，不少市民領取消費券後，到各大商店購買「心頭好」。（廖雁雄攝）

市民亦可按此下載「更改登記資料申請表格」，並將填妥及已簽署表格，連同有效香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」；如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票。市民也可致電消費券計劃熱線185000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格。

問題四：樂悠咭領取消費券？



根據政府消費券計劃網頁，使用八達通登記消費券的樂悠咭持有人，如八達通卡仍然有效，可繼續使用八達通卡收取消費券，毋須再次登記或更改以樂悠咭收取消費券；樂悠咭用戶如已退回用作收取去年消費券的八達通卡，可致電八達通熱線2969 5588辦理更改手續，更新後，舊的八達通卡會被註銷。

問題五：查詢已登記儲值支付工具帳戶資料



已登記2022年消費券計劃市民，可按此查詢其已登記用作收取消費券的儲值支付工具帳戶資料。