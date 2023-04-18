大廈外牆見霉爛冷氣機　外殼生鏽剝落　街坊憂吹落街：遲早害死人

如此殘舊霉爛的冷氣機，望見都驚！最近有將軍澳居民驚見鄰居單位的外牆有1部非常老舊的冷氣機，幾乎整個外殼都生鏽，底部多處有剝落的情況，樓主擔心該部冷氣機或會捱不過今個風季，憂心「會唔會被吹落街」。不少網民則認為樓主應盡早通知相關住戶，以免悲劇發生，又指「呢啲遲早害死人」。



有將軍澳居民發現鄰居單位的外牆驚現非常老舊的冷氣機，幾乎整個外殼都生鏽，底部多處有剝落的情況。（facebook圖片）

該名居民在facebook群組上傳照片，顯示某大廈的單位外牆有1部「超霉冷氣機」，外殼近乎完全生鏽，底部連接喉管位置更是有剝離下來的碎片。樓主在文中表示，不久前還看到相關住戶曾開冷氣，即該部冷氣機仍可正常運作，但擔心在今個夏天和風季，該冷氣機也許便撐不下去了，「唔知今個風季隔籬屋部冷氣機會唔會被吹落街」。

照片一出，許多網民和將軍澳街坊看到「超霉冷氣機」的真身，都不禁直呼好可怕，認為非常危險，紛紛留言稱「通知聲業主好喎」、「到時跌咗落街整到人，業主負責」、「擔心佢着火多啲」、「話聲佢聽好喎，佢未必知道個情況咁差」、「好恐怖…快啲搵管理處」、「樓下都陰公，啲鏽水」；也有網民錯重點，驚訝該部冷氣機在這樣的狀態下，竟然仍能正常運作，笑言「證明部冷氣仲好襟用，雖然散熱器五癆七傷」、「歷盡滄桑嘅樣子仍然屹立不倒」。

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