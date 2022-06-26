夏季電費｜電視冷氣機微波爐唔用都照食電　簡單5招慳電兼慳荷包

炎炎夏日已到，如何節約用電、降低電費支出，成了民生關注的焦點。



對此，台灣經濟部能源局曾整理「節電5撇步」供民眾參考，像是關閉不常用的電器電源、汰換老舊家電改用省電電器等，每年粗估可省下超過新台幣1000元！

點圖睇睇台能源局官方建議嘅慳電方法▼▼▼

+ 17

能源局總共整理5個撇步：

1. 將老舊家電汰舊換新，優先選購能源效率分級標示「級數小」、「能源效率高」或「具節能標章」家電。根據經濟部工業技術研究院測試結果，能源效率分級標示一級的電器較老舊電器平均省電2.5倍。

2. 把家中使用的白熾燈泡換成LED燈泡，LED燈泡具備低耗電、壽命長的優點，且0.5瓦LED燈泡即可替代7.2瓦白熾燈泡，能源局指出，透過換燈，一年即可省下300元。

3. 檢查家中的各式燈具，確保都全數換成高效率的省電燈具。

【延伸閱讀】【酷熱天氣】「冷氣機應否開足一晚」掀論戰 定時最好set幾耐？（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 13

4. 出遊長時間外出不在家時，不讓家中熱水瓶或即熱式飲水機一直處於沸騰的狀態，關閉熱水瓶與飲水機的電源，不僅安全也能省下不必要的用電開支。

5. 關閉不常用的電器電源，特別是家中有時間顯示、電源指示燈的電器，像是電腦、音響、電視機、抽濕機、數位電視機上盒、冷氣機、微波爐、DVD等，這些都會有待機耗電損失，能源局表示，可利用多開關延長線進行家庭用電管理，出門時關閉延長線的開關，減少待機電力消耗，簡單小動作，一年約可省下1050元。

能源局指出，節能減碳應從日常生活中的小處做起，落實「節電5撇步」不只能輕鬆省錢，也可減少不必要的能源耗用。

【延伸閱讀】「冷氣機抽濕」效果比傳統抽濕機更好？內行人教1招秒降室內濕度（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 18

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏季電價開跑》冷氣、電視、微波爐…就算不用也默默在吃電！能源局整理節電5撇步，每年至少省下上千元】