再婚男娶細16歲美女　繼母女激似雙胞胎片瘋傳　網民質疑潛在亂倫

男子再婚的對象，竟然激似自己女兒？美國1名失婚男與小他16歲、現年28歲的女子再婚，惟女子的外型打扮，竟與男子的女兒幾乎一模一樣，繼母女相差7歲但感情不錯，更常常一同拍片，看來宛如雙胞胎，事件引起網上熱議。不過，有網民指出2女其實並不那麼相似，只是為了增加TikTok點擊，而故意打扮成雙胞胎而搏出位，更有人懷疑男子是想與女兒結婚，繼母女如此相似，令人質疑有潛在亂倫的風險。



繼母女一同拍攝影片，見到他們髮型、體型，甚至妝容也相似。（TikTok「sav_chapin」影片截圖）

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據外媒報導，美國44歲男子克里斯（Chris Chapin）與28歲妻子薩瓦娜（Savana）的愛情故事始於4年前，克里斯在亞利桑那州經營髮廊，4年前聘請薩瓦娜當員工，當時本身有3名子女的克里斯正在辦理離婚，而薩瓦娜亦無意拍拖，本以為只會尋常相處，但經一段時間了解後，雖然雙方相差16歲，惟2人的心愈走愈近，最終墜入愛河。

薩瓦娜在克里斯經營的髮廊工作，2人先發展地下情，其後終正式結婚。（YouTube「Love Don't Judge」影片截圖）

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薩瓦娜表示，克里斯的女兒蒂齊（Tizzi）比她小7歲，亦在同一間髮廊工作，她起初怕別人的閒言閒語，所以與只好與克里斯發展地下情。其後蒂齊漸漸接受他們的關係，最終薩瓦娜與克里斯喜結連理，並生下3名孩子，雖然和蒂齊份屬「母女」，但實際上2女更似好友。

其後薩瓦娜開設 TikTok帳戶，上載短片分享生活，她與繼女宛如雙胞胎般「複製貼上」的造型引來網民閞注，同時被強烈批評。兩人有相似髮型、相似體型，甚至妝容也相同，而彼此只相差7歲，看起來像姊妹般。不少網民表示，「如果我父親娶了和我長得一模一樣的人，我也會崩潰」、「我會覺得非常不自在」，更有網民懷疑克里斯實質是想和自己的女兒結婚，令人質疑有潛在亂倫風險。

儘管網絡上罵聲不絕，惟薩瓦娜仍表示她在婚姻中感到幸福，並指出：「我們是一個快樂的大家庭，別人怎樣說根本不重要。」目前薩瓦娜的TikTok帳戶有超過30萬名粉絲追蹤，獲得約500萬讚好。