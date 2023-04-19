屯門女遭陌生男街頭索錢　拒絕仍死跟求轉賬　幸遇好心男1招解圍

又有借錢黨？日前多區出現疑似「借錢黨」，以不同藉口向途人「借錢食飯」，有網民更稱曾看到有人奉上金錢。近日再有屯門街坊發文，講述遇上操普通話陌生男子於街頭向她索錢及要求轉賬經歷。她稱明確拒絕男子後仍遭對方尾隨，幸好遇到另一名好心男街坊，願意扮作她的朋友陪同離開才成功解圍，呼籲街坊留心相關事件。



有屯門街坊發文，講述遇上操普通話陌生男子於街頭向她索錢及要求轉賬經歷，稱明確拒絕男子後仍遭對方尾隨，幸好遇到另一名好心男街坊助解圍。（Google地圖截圖）

該名女事主於facebook群組「真.屯門友」發文，稱近期某個周日在屯門警署辦事後，在街頭遇到1名操普通話陌生男子，「個男人瘦身材，着黑色CK T恤同牛仔褲，戴住口罩，身高170左右，識少少廣東話，普通話口音係南方口音」。陌生男問女事主銀行位置，惟事主稱從未聽過對方提及的銀行，而且周日銀行不會辦工，遂表示無法幫忙並打算離開。

不過陌生男未有作罷，稱打算前往澳門，手上僅持銀行卡但沒有現金，向女事主索錢，又要求她以微信轉賬。女事主感不妥，加上附近沒有其他途人，只好拒絕陌生男要求，以「趕時間」為由急急離開，惟對方一直跟隨，「唔知佢知唔知道隔籬就係警署，警署個CCTV應該影到全過程」。

女事主一直急步走，打算擺脫陌生男，剛好見到餐廳外有1名與她年紀相若男生，遂向陌生男稱「我朋友等緊我」，然後向男生「拔腿狂奔」，告知對方「後面有個男人跟住我」，要求男生幫忙扮作同行朋友助她解圍。兩人其後一同回頭視察，發現陌生男並無跟上，但一直於遠處監視。最終該名好心男街坊陪同女事主同行至附近大型商場，她猶有餘悸，找了一處較隱蔽位置檢查財物，幸好沒有任何損失。

女事主見到餐廳外有1名與她年紀相若男生，即要求對方幫忙扮作同行朋友助她解圍。（Google地圖截圖）

女事主形容事件令她感到害怕，擔心若沒有好心街坊幫忙，後果可大可小，「我唔知最後演變到點，但我睇過抖音，呢啲套路最後會變成人口販賣，所以都幾驚」、「等車返屋企嗰陣，我仲心有餘悸，有公公婆婆走來問路，我都唔敢答佢」，又呼籲街坊留心同類事件，「一開始冇諗太多，以為只係普通問路，唉，大家小心」。

帖文引來一眾屯門友關注，紛紛建議若遇上同類事件，不應花時間與對方糾纏，「唔對路就走，要小心啲」、「多數一句起二句止，唔使磨咁耐」、「通常聽完第一二句即刻走人，我話『你唔好再煩我』咁就算，如果佢跟住我嘅話，即喺佢面前報警」、「你直接帶佢入差館，裏面大把人幫佢」、「你好叻搵途人幫手，亦都好多謝幫手嗰個男仔，街坊要守望相助」。