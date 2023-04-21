人妻不滿老爺擅闖睡房怒斥「變態」　離婚後竟捱告索償　判決出爐

婆媳關係難搞，估不到老爺與媳婦之間亦會出問題。台灣1名人妻不滿老爺多次擅自進入自己睡房，甚至離婚後回夫家收拾，再發現對方闖入睡房內偷偷檢查其私人物品，怒罵對方「變態」，並在社交平台發表「我曾經嫁的那兒公婆可是無恥多了呢」等言論，離婚後竟遭前老爺提告及要求索償20萬台幣（約5.1萬港元）。法庭早前判決指媳婦的言論事出有因，並非純謾罵對方，屬言論自由範圍，因此判老爺敗訴。



台妻指老爺多次擅進其睡房，曾罵對方變態。（《香港愛情故事》劇照）

根據法庭判決，原告指潘女是其前媳婦，她與兒子因夫妻感情破裂而離婚，原告又稱潘女在去年3月，多次辱罵他「你都不想想看，你這樣有多變態」、「你這樣很像變態」、「就很變態呀，你要翻我的東西耶」等，不僅當在警察的面前出言侮辱。她更在社交平台發帖文表示，「唉〜我曾經嫁的公婆可是無恥多了呢」，原告認為潘女的言辭有貶損其人格和社會評價之嫌，要求賠償20萬台幣。

對於原告的說法，潘女承認確曾指責對方「變態」，她解釋是因原告曾多次未經她同意進入其睡房，才會說出如此的言論，潘女又指出情況更甚的是，離婚後她回前夫的住所搬走私人物品時，原告再次闖入其睡房，還擅自偷看她的個人物品，才會再度惹她不滿，再次罵他變態；而社交平台上的貼文，則是看了網路影片有感而發，並無針對原告。

老爺認為潘女的言辭有貶損其人格和社會評價之嫌，要求賠償20萬台幣。（《香港愛情故事》劇照）

法官作出判決時指，潘女的言論是意見表達的評論，屬評價性言詞，而觀乎前文後理，她多次表明「在跟你兒子用手機講電話時你就衝進房間，那如果我剛好在換衣服勒？」、「你覺得你有什麼東西在我的房間嗎？」等，明顯是事出有因而才這樣說，並非單純謾罵，就算言辭令對方難受，仍屬言論自由範疇，因此判原告敗訴，但案件可上訴。